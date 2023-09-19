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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مؤامرة لنشر المثلية ..طلب عاجل لوزير الداخلية.. وأسباب ارتفاع الألبان في الأسواق

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

شهدت برامج التوك شو اليوم، عدد من الملفات الهامة والقضايا والآراء المختلفة فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وعلى رأس تلك الملفات، هزيمة الزمالك أمام أرتا سولار، ودولة غربية تعمل على نشر المثلية بين الطلاب، فضلا عن تخفيضات معارض أهلا مدارس، وغيرها من الملفات. 

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ما جاء في برامج التوك شو اليوم: 

خصومات 50%.. أحمد موسى: أهلا مدارس يقدم أدوات مدرسية ومنتجات منزلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معرض "أهلاً مدارس" في الجيزة يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتم افتتاحه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأعضاء من الحكومة.

وأشار  موسى خلال برنامج على مسئوليتي والمذاع على قناة صدى البلد إلى أهمية هذه المعارض للمواطنين، حيث تقدم منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 50% على ملابس المدارس والأدوات المدرسية والحلويات والمنتجات المنزلية.

الأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية، نعلى كافة محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة مئوية.

قالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي ظام سي”، ، درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات الساحلية.

بسبب الزمالك ..أحمد موسى يناشد وزير الداخلية بهذا الأمر علي الهواء..فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة السماح بوجود 50 ألف مشجع في مباراة العودة بين الزمالك وبطل جيبوتي.
وأشار الإعلامي أحمد موسى  خلال برنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أهمية دعم الجمهور لفرق مصرية مثل نادي الزمالك في المباريات الرياضية. 

أشرف زكي ينعى الفنان أشرف مصيلحي ويعلن عن موعد العزاء

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف مصيلحي، عن وفاته في عمر ال ٤٩ عاما، مضيفا ان اليوم شهدت جنازته أكثر من ٢٥٠ سيارة في مشهد لم يراه من قبل في المقابر واثناء دفن اشرف مصيلحي، فهم من أحبائه وأصدقائه الأوفياء.
وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على فضائية سي بي سي تقديم الإعلامي عمرو خليل أن أشرف يتميز بالجدعنة الشديدة، ولم يرد طلب أحد، وخدوم ، فهو شخص نادر.

هل الزلازل والأعاصير غضب من الله؟.. عالم أزهري: رسالة لأهل الأرض

رد عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل “هل الزلازل والأعاصير غضب من الله أم ظواهر طبيعية؟".

وقال “النجار”، في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "الزلازل والأعاصير ظواهر طبيعية وسنن إلهية ولا يمكن أن يحدث إعصار أو زلزال إلا بأمر الله".

أحمد موسى: التاريخ يشهد على متانة العلاقات بين مصر والإمارات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ترحيبا كبيرا بالرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات، مضيفا: " التاريخ يشهد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" طول عمرنا شعب واحد، والعلاقة بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به، مؤكدا أن هاشتاج الإمارات ترحب بالسيسي ترند علي تويتر ويتصدر محركات البحث".

الزراعة: نعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية إلى 180%..فيديو

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تتميز بزارعة الأراضي الزراعية موسم صيفي وموسم شتوي .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" سوف نصل إلى زراعة 10 مليون فدان من الأراضي المزروعة الموسم المقبل ".

وأضاف محمد القرش:"  يتم العمل على زيادة كفائة الإنتاجية الزراعية كي تصل لـ 180% بما يؤدي على مضاعفة الإنتاج ".

أسباب ارتفاع أسعار الألبان بالأسواق.. غرفة الإسكندرية التجارية تكشف

كشف أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق، وموعد انخفاضها مرة أخرى.

وقال أحمد صقر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شهر سبتمبر يعتبر نهاية الموسم وبداية موسم الألبان ".

بسمة وهبة محذرة: مؤامرة تقودها دولة غربية لنشر المثلية بين طلاب المدارس

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على مقطع فيديو متداول لمواطنة أمريكية تزيل علم المثلية من فصل دراسي، قائلة :"دي ست مصرية مش أمريكية وصاحبة مواقف وجدعة وتستحق كل الاحترام".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن موضوع أزمة المثلية تطورت بشكل ملفت للانظار في دول الغرب، وبقي الموضوع بالعافية في المدارس الأمريكية، ومؤامرة تقودها بعض الدول الغربية لنشر المثلية بين طلاب المدارس. 

علاقة التغيرات المناخية بزلزال المغرب وفيضان ليبيا .. خبير يوضح

كشف الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، عن تطورات الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي، مشيرا إلي أن المغرب يقع في منطقة جبلية نشأت نتيجة للضغط الجيولوجي على سطح الأرض.

وأوضح الطنطاوي خلال حواره  ببرنامج "صالة التحرير"  مع الإعلامية عزة مصطفي على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية ليس لها علاقة بالزلازل أو البراكين، بل تعتمد على الغلاف الجوي للكوكب، وأنه يجب الحفاظ على البيئة وتجنب الإساءة إليها لتجنب تأثيرات سلبية على المناخ.

التوك شو أهلا مدارس نشر المثلية معارض أهلا مدارس الزمالك

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