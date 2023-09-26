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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أشيك وأنسب هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق.. وكيف تلغي ظهور العلامات الزرقاء في واتساب؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات مميزة.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة 

 

يتميز هاتف Galaxy A34 بكونه واحد من أفضل هواتف شركة سامسونج للفئة المتوسطة وأرخصها نظرا لما يتمتع به من مواصفات فائقة أبرزها معالج قوي وشاشة ممتازة يمكنها تشغيل الألعاب والفيديو بجودة عالية، وكاميرا وبطارية رائعة مع سعر يعد الأنسب في هذه الفئة.  

 

اعرف إزاي تلغي ظهور العلامات الزرقاء في واتساب WhatsApp ؟


تعد العلامات الزرقاء هي المؤشرات التي تظهر عندما يقرأ شخص ما رسالتك على تطبيق WhatsApp واتساب، وتظهر هذه العلامات بجوار كل رسالة بعد أن يفتحها المستلم.

 

معركة البطارية.. من يكسب Galaxy S23 Ultra أم iPhone 15 Pro Max


أظهر اختبار جديد لعمر البطارية أن هاتف Galaxy S23 Ultra من شركة سامسونج قد استطاع أن يسد الفجوة بينه وبين هواتف آيفون، إلا أن هاتف iPhone 15 Pro Max يبدو أنه المنافس الذي لا يقهر.

 

موبايل لقطة.. أشيك وأنسب هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق


يعد هاتف Oppo A58 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة للشباب، حيث يتميز الهاتف بسعر مناسب خاصة مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تصميم الأنيق، ومواصفاته المميزة مع كاميرا 50 ميجابكسل و بطارية 5000 مللي أمبير .

 

أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic


أعلنت شركة أمازون أنها تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic، وذلك مقابل ملكية جزئية للشركة، في حين ستستخدم Anthropic منصة الحوسبة السحابية لأمازون على نطاق واسع.

 

تشمل أندرويد و آيفون..واتساب تتوقف عن دعم هذه الهواتف في أكتوبر المقبل


تنوي إدارة "واتساب" وقف عمل تطبيق الدردشة الشهير على بعض طرازات هواتف الأندرويد وآيفون بدءًا من الأسبوع المقبل، مع إنهاء  WhatsApp  دعم بعض طرازات الهواتف الذكية التي أصبحت متقادمة، وذلك بدءًا من 24 أكتوبر القادم.

 

 

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أخبار التكنولوجيا| أشيك وأنسب هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق.. وكيف تلغي ظهور العلامات الزرقاء في واتساب؟

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