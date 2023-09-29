أخبار التوك شو| بكري: الرئيس اتخذ قرارا لا يستطيع الإقدام عليه سوى الأبطال.. وأنقذ الدولة.. بسبب قرار حكومي.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض أبرز ما جاء في برامج التوك شو في سياق التقرير التالي:

بكري: الرئيس اتخذ قرارًا لا يستطيع الإقدام عليه سوى الأبطال.. وأنقذ الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا لا يستطيع أن يقدم عليه سوى الأبطال، وكان يعلم أنه هدف لتنظيم إرهابي منظم كان ينخر في عظم المجتمع، فتصدى لهم وحافظ على الشعب المصري.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السيسي حافظ على شرعية الشعب المصري العظيم، وكنا سعداء بتولي السيسي رئاسة الدولة في عام 2014، وبدأ حكاية الوطن الذي كان يعاني مشاكل متعددة.

أمطار رعدية وعواصف وشبورة| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات المفاجئة

تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة تقلبات جوية، غير مسبوقة، وقد حذرت هيئة الأرصاد اليوم من تكون الشبورة خلال الساعات الصباحية مطالبة المواطنين بتوخي الحذر، و السير بـ سرعات منخفضة، كما أكدت أن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار الرعدية، وأن هناك عواصف رياح قادمة من الصحراء، ستكون حارة.

فقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، وأن هذه الارتفاعات مستمرة لنهاية الأسبوع.

الوطنية للانتخابات: لن نستخدم الهيئة لتشويه الآخرين عبر وقائع مختلقة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم وقوع أية مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بانتخابات الرئاسة، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل.

وأوضحت الهيئة أنها لن تقبل أن يتم تناول الهيئة في بيانات بصورة مسيئة أو أن يوجه إليها أي عبارات تنطوي على تشكيك في عملها.

بسبب قرار حكومي.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن انخفاض أسعار الذهب في الأسواق في الوقت الحالي جاء بسبب قرار حكومي، وتدخل الحكومة بشأن أسعار الذهب في مصر، إذ أن الارتفاع الجنوني الذي حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة كان يجب أن يكون له وقفة.

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن أسعار الذهب في مصر كانت قد وصلت إلى مراحل صعبة، ولكن الحكومة قامت باتخاذ قرار ذكي بمبادرة "زيرو جمارك" والتي سمحت للمصريين باستيراد وجلب الذهب من الخارج، وبالتالي شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك التزام من جانب المحال والمولات بالمواعيد الصيفية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "بداية من الغد سيتم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات".



خلال أسبوعين.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السكر في الأسواق

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن أسعار السكر في مصر ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد ارتفاع السعر بصورة غير مبررة في الوقت الحالي، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السكر في الفترة الأخيرة.

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، إن أسعار السكر في مصر شهدت ارتفاعات غير مبررة، خاصة في ضوء التصريحات التي خرجت من المسؤولين حول أن مصر لديها ما يكفيها من السكر حتى شهر أبريل المقبل، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار السكر أمر غير مبرر على الإطلاق.

التعليم تعلن موعد تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الهدف الأساسي من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم هو حمل رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب وكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجديد>

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "وزير التعليم أعلن أنه لا تغيير في النظام الخاص بامتحانات الثانوية العامة"، لافتا: "وزير التعليم أعلن أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل خلال أيام".

أخدت حقي بشكل حلو مكنتش أتخيله.. سيد عبدالحفيظ: 4 أشياء تعدل مزاجي|فيديو

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في صفوف النادي الأهلي، والتي أثار فيها غضب قطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض من خلال تعليقاته، وسط متابعة قوية من جماهير الفارس الأبيض لكل ما يُنشر حول نادي الزمالك.

وجاء في مقطع الفيديو الخاص بقناة "العربية"، الذي تم طرحه تحت عنوان "4 أشياء تدفع سيد عبد الحفيط للضحك" إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي قد كشف عن الأربع أشياء التي تدفعه للضحك، والتي تحدث عنها، خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب".

القومي للإعاقة: القانون لم يترك قطاعا إلا ووضع فيه حقوقا لذوي الهمم.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا في عام 2014 في الدستور.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "لجنة الخمسين، التي تشكلت بقرار من الرئيس الأسبق عدلي منصور، لتعديل الدستور، كانت تضم 9 أشخاص من ذوي الإعاقة وقالوا رأيهم في الدستور".

رئيس جهاز شئون القبائل: شباب سيناء أيقونة الاستحقاقات الانتخابية منذ 2014

قال اللواء أحمد زغلول، رئيس جهاز شؤون القبائل السابق، إن محافظتي شمال وجنوب سيناء دائما في قلب القيادة السياسية، ما يحدث على أرضها من تنمية حق أصيل لأبناء سيناء.

وأضاف أحمد زغلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء بعد 10 سنوات من مكافحة الإرهاب واستشهاد العديد من أبناء القوات المسلحة وأبناء سيناء المخلصين، مشيدا بدورهم الكبير في إعادة الاستقرار للمنطقة ليستكملوا دور أجدادهم الوطني على مر التاريخ.