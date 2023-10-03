حدث ليلا|حريق كبير في السيدة زينب.. مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط الصور.. كواليس هروب عبد الرحمن الصيفي.. نقيب المهندسين يتعرض لحادث مؤلم.. ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها:
حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء
اندلع حريق كبير في أحد الأسواق بميدان السيدة زينب فى وسط القاهرة وعلى الفور هرعت سيارات الاطفاء للسيطرة عليه . تلقت غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنطقة السيدة زين وتم الدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق .
مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.. والأمن يتدخل
ألقت قوات الامن القبض علي بعض الشباب بمدينه مطروح بعد مشاجرة بسبب التنافس على التقاط صور شخصيه مع شعراء ليبيين ، تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .
القبض على شباب تشاجروا لالتقاط صور مع شعراء ليبيين في مطروح
نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة #مطروح بسبب التنافس على إلتقاط صور مع شعراء ليبيين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة
نجاح النظام العالمي الجديد.. 20 دولة تبدي رغبتها في الانضمام لـ بريكس
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 20 دولة أعربت عن اهتمامها بإقامة علاقات شراكة مع مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا....
المدير التنفيذي لـ إكس: التطبيق يخسر مستخدمين يوميا منذ استحواذ إيلون ماسك
كشفت الرئيس التنفيذي لشركة X (تويتر سابقًا)، ليندا ياكارينو، ، في مقابلة مع Code 2023 أن الشبكة الاجتماعية للتدوينات القصيرة فقدت 11.6 % من مستخدميها النشطين يوميًا منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، لافتة أن عدد المستخدمين انخفض من 254.5 مليون إلى 225 مليون مستخدم، حسبما ذكرت قناة NDTV.
ذكرى نصر أكتوبر| أبو الغيط: روسيا حذرت مصر من شن ضربة عسكرية ضد إسرائيل
كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أسرارا جديدة تخص قرار حرب أكتوبر 1973 وكيف حذرت أمريكا مصر من القيام بضربة عسكرية ضد إسرائيل وكيف خسر الجانب الإسرائيلي 500 دبابة في أول 48 ساعة من قيام حرب أكتوبر المجيدة .
المستشار محمود فوزي: نسعى لتنفيذ رؤية الرئيس في الحملة الانتخابية بمنتهى الدقة
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نسعى لتنفيذ رؤية الرئيس في الحملة الانتخابية بمنتهى الدقة.
محمود فوزي: نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس على أكمل وجه
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اتشرف بكوني الممثل القانوني للحملة، مضيفا انه ملتزون بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.
أحمد سليمان: لا مكان لـ إمام عاشور في الزمالك مرة أخرى
نشر الناقد الرياضي إسلام صادق، عبر حسابه على "فيس بوك"، تصريحات أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس إدارة الزمالك . و كتب اسلام صادق :أحمد سليمان المرشح لعضوية نادي الزمالك: لا مكان لإمام عاشور في الزمالك مرة أخرى". و كان أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس لإدارة الزمالك في الانتخابات القادمة، قد أعلن
أحمد كريمة: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والامتناع عنها كتمان للشهادة
علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.
إصابات خطيرة لـ نقيب المهندسين في حادث على الصحراوي الشرقي ببني سويف
إصابة نقيب المهندسين و6 آخرين ومصرع 2 في حادث على الصحراوي الشرقي ببني سويف
إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور
أفادت وكالة الأنباء السورية بأن عسكريين اثنين أصيبا بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور. وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا” بأنه “حوالي الساعة 23.50 من مساء الإثنين، 2-10-2023، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور. وأوضح
المستشار محمود فوزي: رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي مهمة كبيرة ودقيقة
أكد رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني لها المستشار محمود فوزي أن تكليفه بالحملة؛ مهمة كبيرة ودقيقة، مشيرًا إلى حرصه على إدارتها بأدق المعايير، قائلًا: "نتعامل مع رئيس تاريخي له بصماته وإنجازاته". وقال المستشار محمود فوزي -خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية مساء
جماهير الأهلي تهتف لنجم الزمالك في احتفالية دعم الرئيس السيسي بالفسطاط| فيديو
شارك نجم الزمالك أحمد سيد زيزو في حفل الفسطاط؛ لدعم الرئيس السيسي، ضمن سلسلة حفلات نصر أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة. وظهرت جماهير الأهلي وهي تهتف لـ زيزو في احتفالية دعم الرئيس السيسي في أثناء صعوده على المسرح. وأحيا المطرب محمود الليثي، حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الفسطاط، مساء أمس
دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية
لم تتعافى المنطقة العربية من الآثار المدمرة التي خلفها إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة شرقي ليبيا، إضافة لعدة مدن ساحلية عربية قبل أسابيع
ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر
أكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء في بيان لها أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات عن انقطاع الانترنت حول العالم ليس لها أساس من الصحة، وأن المصادر الموثوقة في ناسا
يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط
يوم حزين عاشته نقابة المهندسين المصرية عقب الإعلان عن وفاة المهندس أسامة محمد أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة ونقيب مهندسي أسيوط جراء حادث سير مؤلم، فيما
خلاف جديد داخل نقابة الصحفيين.. أيمن عبد المجيد يكشف التفاصيل كاملة
كشف الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين بعض التفاصيل الخاصة بمشروع عيادة التأمين الصحي داخل مبنى النقابة، وخلافه مع عدد
أبرز 15 معلومة عن المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية ، إسم تردد خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان الرئيشس السيسي عن توليه مسؤولية حملته الانتخابية ، لتتجه الأضواء نحو من هي الشخصية التي ستقود حملة رئيس الجمهورية في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 .
دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي.. 10 كلمات تنقله من موطن الدود للجنة
لاشك أن دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي يستمد بركته وفضله من شهر ربيع االأول الهجري الجاري ، الذي شهد مولد أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-
وفرنا كل الإمكانيات.. رئيس اتحاد الجودو يكشف كواليس هروب عبد الرحمن الصيفي
أكد مرزوق علي، رئيس اتحاد الجودو، أن عبد الرحمن الصيفي لاعب الجودو، هرب من البعثة قبل بطولة العالم بحوالي 3 أيام. وأوضح مرزوق علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "وزير الشباب والرياضة صرف له 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى مكافأة شخصية مني له؛ بعد ميداليته الأخيرة،
أوسوريو مدرب عجيب.. المندوه: استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك هو الأفضل
رأى عماد المندوه، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أنه من الأفضل استمرار تواجد محمد عواد في حراسة مرمى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. وقال المندوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، حلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد صبحي حارس كبير وابتعاده عن المشاركة في المباراة الماضية ضد