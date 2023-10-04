4 آبار بترولية جديدة.. مصر تستعيد ذاكرة النجاح في أهم قطاعات الدولة|تفاصيل

شهد قطاع البترول تحقيق إنجازات غير مسبوقة وأصبح نموذجا يحتذى به نتيجة تحقيق حجم استثمارات بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، وحجم استثمارات لمشروعات تم تنفيذها بلغت 860 مليار جنيه و340 مليار جنيه استثمارات لمشروعات جار تنفيذها و138 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها للبدء في تنفيذها.

البترول

بحث مجالات التعاون

ورفعت وزارة البترول توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، جلسة مباحثات مع موراي أشينكلوس الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بريتش بتروليوم البريطانية ( بي بي ) علي هامش مؤتمر ابوظبي الدولي للبترول ( أديبك ) ، حيث تناول اللقاء أهم مشروعات الشركة البريطانية في مصر خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وسبل الإسراع بعمليات البحث وتنمية الحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة من أجل زيادة الإنتاج، وبحث فرص الاستثمار في مناطق امتياز جديدة.

وأكد الملا أهمية الدور الذي تلعبه شركة بي بي كشريك استراتيجي في كبرى المشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي بقطاع البترول المصري، وحرصها علي تطوير الشراكة واهتمامها الدائم بفرص الاستثمار مصر وفتح آفاق تعاون جديدة.

وقد أكد أشينكلوس أن استراتيجية شركة بي بي في مصر واستثماراتها وخططها المستقبلية للنمو قائمة ومستمرة وتهدف للتوسع في مصر، حيث تتطلع لمزيد من العمل في قطاع الغاز الطبيعي المصري الذي يزخر بفرص واعدة والبناء على ما تحقق من نجاحات طوال عقود طويلة من العمل في مصر.

وتخطط شركة النفط البريطانية بي بي بالتعاون مع شركائها لاستثمار 3.5 مليار دولار في قطاع النفط المصري، خلال السنوات الـ 3 المقبلة.

وتتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

جانب من اللقاء

حجم الاستثمارات

وفي أواخر أغسطس الماضي، قالت بريتش بتروليوم البريطانية إنها تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر، وذلك في الربع الرابع من العام الحالي 2023.

جاء إعلان بريتش بتروليوم البريطانية خلال جلسة مباحثات مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبرنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم ( بي بي) البريطانية.

وعرضت بريتش بتروليوم البريطانية خططها لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة.

أوضح برنارد لونى الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التي ستخضها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة، مؤكداً أن الشركة تمضي قدماً لتطوير استثماراتها في مصر والتوسع في تطوير موارد الغاز الطبيعي.

برنارد لونى

20 مليار دولار من الاكتشافات

وفي هذا الإطار، قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن قطاع البترول تحديدا واجه تحديات كبيرة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي قبل ثورة 30 يونيو ،وقد بدأ القطاع في استعادة ذاكرة النجاح أعقاب هذه الثورة وكانت عودة الاستقرار أهم أسباب الطفرة غير المسبوقة التي تحققت خلال الثمانية سنوات الأخيرة من خلال المتابعة المستمرة من القيادة السياسية وجهود وإخلاص العاملين في هذا القطاع.

وأشار أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الذي شهدته مصر كان مكافأة من الله للعاملين في قطاع البترول بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر الذي بدأ إنتاجه عام 2018 والذي يمثل حوالي 38% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أن الاكتفاء الذاتي منع حدوث كارثة اقتصادية في مصر.

وعن عوائد الاكتشافات البترولية، علق قائلا: "الاكتشافات اللي تحققت وفرت لمصر حوالي 20 مليار دولار وصدرت جزءا من الإنتاج للعالم.

ويُشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمشغل رئيسي بنجاح في حقلي غاز أتول ورأس البر في شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين في غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.

الدكتور رمضان أبو العلا

حفر آبار استكشاف قريبا

وتدير شركة "بي بي" مشروع تطوير الغاز الرئيس في غرب دلتا النيل، الذي ينتج حاليًا نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، و27 ألف برميل يوميا من المكثفات.

ويشمل التطوير 5 حقول غاز عبر مربعات امتياز شمال الإسكندرية والمياه العميقة في غرب البحر الأبيض المتوسط.

كما تتمتع "بي بي" بحضور قوي في شرق دلتا النيل من خلال مشروعها المشترك مع الشركة الفرعونية للبترول (PhPC) والأصول التي يديرها الشركاء الآخرون.

وتستحوذ "بي بي" بالتعاون مع شركائها، حاليًا، على نحو 70% من إنتاج الغاز في مصر، وفق ما جاء بالموقع الرسمي لشركة النفط البريطانية.

وتستعد شركة النفط البريطانية لبدء حملة جديدة للحفر خلال المدة المقبلة في الامتيازات الجديدة التي حصلت عليها في البحر المتوسط، إذ تعلق مصر آمالًا واسعة على حملات حفر الآبار المتعددة التي ستقوم بها بي بي وشل، إذ أطلقت خلال أغسطس الماضي حملة لحفر 9 آبار من المتوقع أن تستمر لمدة 20 شهرًا، حسبما ذكرت مجلة ميس الأميركية.

وأوضحت "تي دبليو إم إيه" أنها ستوفر تقنية معالجة حطام الحفر "روتوميل" ، التي ستعمل على معالجة جميع النفايات من غرب وشرق دلتا النيل، إذ من المقرر أن يبدأ العمل في أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 5 سنوات.