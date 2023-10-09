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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|جيش الاحتلال يواصل قصف غزة واستشهاد 465 فلسطينيا بينهم 78 طفلا.. قرار عاجل ضد لقاء سويدان وميدو عادل

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها استشهاد 465 شخصا بينهم 78 طفلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة  مصرع 1000 إسرائيلي و150 أسيرا في الاشتباكات مع حماس، وتفاصيل تحرك الزمالك للحجز على أرصدة وممتلكات كهربا.

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب بعد واقعة «القلم»

قرر الدكتور أشرف زكي إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب وذلك بعد صفع لقاء ميدو عادل بالقلم فى كواليس مسرحيتهما الأخيرة. 

 

وزير السياحة والآثار يصدر توجيهات هامة في إجتماع تراخيص الفنادق

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية السير قدماً نحو تقديم التيسيرات في إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي بما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتي تماشياً مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

تفاصيل تحرك الزمالك للحجز على أرصدة وممتلكات كهربا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات ملف قضية نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، للحصول على الغرامة الموقعة على اللاعب.

قرار عاجل من الزمالك بعد أزمة التحكيم في مباراة البنك الأهلي

وضمن ما حدث ليلا، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك يدرس تقديم احتجاج ضد التحكيم، خلال الفترة المقبلة بسبب ما يتعرض له من أخطاء تحكيمية منذ بداية الدوري. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يدرس أيضًا تقديم طلب رسمي لاستقطاب حكام أجانب لمبارياته خلال الفترة المقبلة، مع تحمل التكاليف".

استشهاد 465 شخصا بينهم 78 طفلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأثنين، بارتفاع أعداد القتلي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 465 قتيلا بينهم 78 طفلًا.

 

القوات الإسرائيلية تشن 40 غارة جوية على بلدة بيت حانون بقطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأثنين، وقوع شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على منازل مأهولة في بيت حانون ورفح وخانيونس ، ضمن ما حدث ليلا.

 

الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.. الشيكل يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 8 سنوات

وضمن ما حدث ليلا ، أفادت وكالة رويترز للانباء، اليوم الأثنين، أن العملة الإسرائيلية الشيكل تهبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام تقريبا وينخفض أكثر من 3% مقابل الدولار، بسبب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في صباح يوم السبت.

كارثة لدى الاحتلال.. مصرع 1000 إسرائيلي و150 أسيرا في الاشتباكات مع حماس

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأثنين، أن هناك تقديرات بتفيد وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 شخص، وارتفاع أعداد المختطفين إلى أكثر من 150.

 

صفعة للولايات المتحدة.. حماس تحتجز مواطنين أمريكيين في غزة ضمن الأسرى

وضمن ما حدث ليلا ، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من المرجح أن تكون حركة حماس أسرت مواطنين أمريكيين إسرائيليين من ضمن الرهائن التي تحتجزهم عندها...…

واشنطن بوست: توقعات بتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 48 ساعة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولون أمريكيون، أن هناك توقعات بحدوث توغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 48 ساعة.

 

مصرع 3 آلاف شخص و10 آلاف مصاب في زلزال أفغانستان

وضمن ما حدث ليلا أفادت وكالة الأنباء الأفغانية خاما برس ، اليوم الأثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هيرات في أفغانستان إلى 3 آلاف قتيل و10 آلاف مصاب.....

 

 

 

 

حدث ليلا القصف الإسرائيلي قطاع غزة لقاء سويدان كهربا

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