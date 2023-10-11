نشرة الفن.. زواج تامر عاشور ونانسي نور .. انفصال رنا رئيس عن خطيبتها .. تأجيل مهرجان الجونة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها زواج تامر عاشور ونانسي نور وانفصال رنا رئيس عن خطيبتها وتأجيل مهرجان الجونة.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنان تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز بأحد الفنادق الكبري فى القاهرة .

علم صدى البلد ان الفنانة رنا رئيس انفصلت عن خطيبها منذ خمسة أشهر ، وفضلت عدم الاعلان .

فيما قامت رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على انستجرام.

حرصت الإعلامية سهير جودة، على ان تكون برفقة المذيعة نانسي نور، في الساعات الأخيرة قبل عقد قرانها على المطرب تامر عاشور، حيث يقام حفل الزفاف الليلة بأحد فناق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

علم صدى البلد ان الفنانة رنا رئيس انفصلت عن خطيبها منذ خمسة أشهر ، وفضلت عدم الاعلان فيما قامت رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على انستجرام ،بعد قصة الحب الذى عاشوها سويًا ولديكم أبرز اللقطات التى جمعتهما سويًا

يحتفل الفنان تامر عاشور مساء اليوم بزفافه على المذيعة نانسي نور في إحدى فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

يحدد القائمون على مهرجان الموسيقى العربية مصير الدورة القادمة في خلال يومين، حيث إن هناك دراسة لتأجيل الدورة القادمة نظرا للأحداث المؤسفة في فلسطين.