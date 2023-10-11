عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. زواج تامر عاشور ونانسي نور .. انفصال رنا رئيس عن خطيبتها .. تأجيل مهرجان الجونة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها زواج تامر عاشور ونانسي نور وانفصال رنا رئيس عن خطيبتها وتأجيل مهرجان الجونة.

 

تأجيل انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة لـ 27 أكتوبر

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين. 

 

الصور الأولى لحفل زفاف تامر عاشور والإعلامية نانسي نور

انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنان تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز  بأحد الفنادق الكبري فى القاهرة .

 

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

علم صدى البلد ان الفنانة رنا رئيس انفصلت عن خطيبها منذ خمسة أشهر ، وفضلت عدم الاعلان .

فيما قامت رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على انستجرام.

 

سعيد الحظ.. أول تعليق لنانسي نور على زواجها من تامر عاشور

حرصت الإعلامية سهير جودة، على ان تكون برفقة المذيعة نانسي نور، في الساعات الأخيرة قبل عقد قرانها على المطرب تامر عاشور، حيث يقام حفل الزفاف الليلة بأحد فناق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

 

بعد انفصالهما.. أبرز صور رنا رئيس مع خطيبها السابق

علم صدى البلد ان الفنانة رنا رئيس انفصلت عن خطيبها منذ خمسة أشهر ، وفضلت عدم الاعلان فيما قامت رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على انستجرام ،بعد قصة الحب الذى عاشوها سويًا ولديكم أبرز اللقطات التى جمعتهما سويًا  

 

أنغام ومنى الشاذلي ورامي جمال.. المشاهير يشاركون في حفل زفاف تامر عاشور

يحتفل الفنان تامر عاشور مساء اليوم بزفافه على المذيعة نانسي نور في إحدى فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين. 

 

تضامنا مع فلسطين.. الأوبرا تدرس تأجيل الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية

يحدد القائمون على مهرجان الموسيقى العربية مصير الدورة القادمة في خلال يومين، حيث إن هناك دراسة لتأجيل الدورة القادمة نظرا للأحداث المؤسفة في فلسطين.

تامر عاشور الجونة السينمائي الإعلامية نانسي نور الفنانة رنا رئيس الفنان تامر عاشور زواج تامر عاشور زواج تامر عاشور ونانسى نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

موضوعات متعلقة

سعيد الحظ.. أول تعليق لنانسي نور على زواجها من تامر عاشور

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

تضامنا مع فلسطين.. تفاصيل تأجيل مهرجان الجونة السينمائي أسبوعين

تأجيل انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة لـ 27 أكتوبر

شيري عادل برفقة أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم" عادل مش عادل"

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

بشرى: كلام طارق الشناوي مهين للمرأة وهتصدى لأي حد يحاول التقليل منها

مسلم يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

الكاتب الصيني مو يان الحاصل على نوبل..ما علاقته بنجيب محفوظ وجمال الغيطاني؟

رزق واسع وقوة فى البدن ونعم لا حصر لها بذكر واحد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن بسبب حريق | فيديو

بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم|بيان عاجل من الدفاع المدني بغزة بشأن العالقين تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ