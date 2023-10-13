حدث ليلا | هزة قوية في أسعار الذهب بمصر والسعودية.. الاحتلال يطالب الأمم المتحدة بتهجير سكان غزة.. رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة، بعد أن شهد سعر المعدن قفزة هائلة أمس، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلين على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية الجمعة، بأن إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، شملت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي غزة لجنوب القطاع خلال 24 ساعة.

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الأمم المتحدة، قوله إن طلب الاحتلال الإسرائيلي بنقل سكان قطاع غزة من شمالي القطاع إلى الجنوب خلال 24 ساعة ينذر بوضع كارثي.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت مبكر الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان، قادمًا من تل أبيب بعد زيارة استمرت يومًا، حيث أكد الدعم الأمريكي لإسرائيل.

فجر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل حول تفاصيل عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بمسيرة أمريكية في مطار بغداد عام 2020، موجهًا في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق دعم لاعبي منتخب الجزائر لفلسطين قبل مباراة الخضر الودية أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر تحضيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.