وضع خطة أمم إفريقيا.. 5 مكاسب من فوز منتخب مصر بودية زامبيا

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم وديا ضمن استعدادات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الوطني هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل فى الإمارات فى ثاني وديات الفراعنة الكبار خلال الأجندة الدولية.

وشهدت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام نظيره منتخب زامبيا العديد من المكاسب قبل مواجهة الجزائر يوم الإثنين القادم.

صدى البلد يستعرض أبرز المكاسب من فوز منتخب مصر الوطني فى ودية زامبيا استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

عودة الروح داخل صفوف منتخب مصر

نجح البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني في استعادة الثقة والروح التي غابت داخل نفوس اللاعبين بصفوف الفراعنة الكبار.

وانصب تركيز فيتوريا مدرب منتخب مصر على النواحي النفسية، بعد الخسارة أمام تونس فى المباراة الودية الأخيرة بثلاثية على هامش معسكر شهر سبتمبر الماضي.

جاهزية منتخب مصر

ودية منتخب مصر وزامبيا فرصة حقيقية أمام البرتغالي روي فيتوريا من أجل الاطمئنان على جاهزية لاعبو منتخب مصر الوطني.

ونجح فيتوريا مدرب منتخب مصر في تجهيز لاعبو الفراعنة الكبار قبل المشاركة ضمن منافسات كأس امم افريقيا في كوت ديفوار 2024 وتصفيات مونديال 2026.

تصنيف منتخب مصر

من أبرز المكاسب للبرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول التي يسعي إلي تحقيقها بعد الفوز على زامبيا التصنيف الخاص بالمنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحسين مركز منتخب مصر الوطني بين منتخبات القارة السمراء.

فوز منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب زامبيا وديا ضمن الأجندة الدولية فرصة كبيرة من أجل تحسين تصنيف الفراعنة الكبار بين منتخبات القارة السمراء ونظيرتها فى العالم.

عودة الجماهير

شهدت المدرجات في مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام زامبيا عودة الجماهير إلي التواجد فى المدرجات خلال مباريات منتخب مصر الوطني الودية منها والرسمية.

تحقيق الانتصار لمنتخب مصر الوطني في مباراة زامبيا سوف يساهم في إعادة الجماهير إلى المدرجات في مباريات منتخب مصر الوطني بعد عزوف المشجعين عن الحضور في الآونة الأخيرة نظرا للاداء غير المتوقع والنتائج المتراجعة.

تجربة أساليب تكتيكية

شهدت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تجربة العديد من اللاعبين فى مراكز مختلفة في ودية زامبيا.

واستطاع فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني توظيف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك فى وسط الملعب ومساندة زملاءه في النواحي الهجومية.

مباراتا زامبيا والجزائر الوديتين فرصة حقيقية أمام فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول من أجل تجربة اساليب تكتيكية وللاستقرار على خطة أمم إفريقيا القادمة.