أخبار التوك شو.. مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب من غزة.. تحركات جديدة في الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.95 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء

سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2937 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2570 جنيها.

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرار في الاحوال الجوية، وإرتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2_3 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك تأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، و الذي يعمل على ويادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يزسد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

أكد كامل الوزير وزير النقل، أن مونوريل شرق النيل سيبدأ من منطقة يوسف عباس، بالقرب من استاد القاهرة، وسيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات الطب النفسي، يعد إنجاز رائع، مؤكداً أن الطب النفسي لا يقل أهمية عن باقي تخصصات الطب.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مصر رفضت إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل دخول مزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

قال وسام حشاد منسق وحدة رصد العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مخطط التهجير ليس حديثا وجديدا، لكنه قديم ومتجدد، والتفكير فيه بدأ من عام 1971، حيث سعى الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، لكن انتصار مصر في حرب أكتوبر واستعادة أراضيها أوقف هذا المخطط.

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية ، إن الجهد المصري لمساعدة الفلسطينيين لم يتوقف لحظة ، ومنذ بداية العدوان على غزة، مؤكداً أن مصر كانت حاضرة دائماً في المشهد الفلسطيني من قبل هذا العدوان ، وتعتبر القضية الفلسطينية هي أم القضايا.

أعلن مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، وصول الدفعة الأولى من القافلة الثانية لـ المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح.

علق الدكتور عبد الله مبروك عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على تهديد إسرائيل بإستخدام قنبلة نووية لقصف غزة ، قائلاً:"المجتمع الدولي في حالة صمت رهيب، إحنا مستنيين إيه لوقف الإطلاق، يجب أن يتم وقف إطلاق النار فوري"

تحدث مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، عن ذهبيتين وبرونزية فى بطولة مستر أولمبيا بأمريكا للسومو، قائلا: "اللاعبين مقيمين في الخارج بأمريكا، ولكنه رفضوا اللعب باسم أي بلد غير مصر".