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رئيس التحرير
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تحقيقات

مفاجأة بأسعار الذهب.. تراجع عالمي وقرار حكومي لتهدئة السوق| هدية للمقبلين على الزواج

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أنهت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، تعاملاتها بنشاط، بالمقارنة ببداية التعاملات الصباحية، بالتزامن مع حالة النشاط التي تشهدها أوقية الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت حوالي 1962.1 دولار لتربح نحو  15.8 دولار، مرتفعة بنحو 0.81%.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

  • أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3062 جنيها للبيع، و3040 للشراء.
  • أسعار الذهب عيار 21 حوالي 2680 جنيها للبيع، و2660 للشراء.
  • أسعار الذهب عيار 18 حوالي 2280 جنيها للبيع، و2297 للشراء.
  • أسعار الذهب عيار 14 حوالي 1786 جنيها للبيع، و1773 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 21440 جنيها، بوزن 8 جرامات، من عيار 21.

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تراجع الذهب عالميا

أما عالميا، فقد تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل التعاملات، مع استقرار العملة الأمريكية الدولار، وسط ترقب لبيانات تخص تغير أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وشهدت أسعار الذهب تحركا على مدار الجلسات الأخيرة لتكسب أكثر من 25 دولارا خلال تعاملات أمس الإثنين، إلا أنها لا تزال متأثرة بالتوقعات السلبية المتعلقة بقوة الدولار.

في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 32 دولارا، وسجلت خسائر أسبوعية قوية تجاوزت 60 دولارا، حيث انخفض سعر الأوقية إلى 1937 دولارا، الجمعة 10 نوفمبر، وقال خبير السلع في  "إم تي جي" (MTG) آدم فيشرمان، إن أسعار الذهب مازالت قرب مستويات الإغلاقات الأخيرة في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، والتي قد تكشف عن مزيد من التراجع لمعدلات التضخم، موضحا أن تراجع هذه الضغوط قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراجعة السياسات النقدية المتشددة المتعلقة بأسعار الفائدة، ما قد يؤدي لتحريكها بوقت قريب.

من ناحية أخرى، يتوقع المضاربون في بورصة وول ستريت، أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس، مرتفعًا بنسبة 0.1% فقط في أكتوبر، من زيادة بنسبة 0.4% في سبتمبر 2023، وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز، وقال محلل أسواق المال لدى كابيتال (Capital.com) كايل رودا، إن أيّ مفاجأة صعودية للبيانات قد تؤدي إلى إعادة دراسة التسعير، ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إن لم يكن في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فربما في بداية 2024.

قرار حكومي بشأن الذهب

كانت الحكومة قررت منذ أيام، مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (4283) لسنة 2023، بشان قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (207) لسنة 2020 .

وتابع القرار: وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023، بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافـذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية وأرقام (7113.19) و(71080.20) و( 7113.19) من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.

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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (4283) لسنة 2023، بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1801) لسنة 2023، بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية أرقام «7108.13» و«71080.20» و«7113.19»، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 11 /11 /2023 على أن تنتهي 10 /5 /2024.

وأضاف في بيان السبت، أن القرار يشمل إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

توقعات باستقرار الأسعار

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024.

في هذا الصدد، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الذهب، مثل أي سلعة يتأثر بسعر الدولار، ويبيع بعض التجار الذهب، بما يسمى الدولار الذهبي والذي وصل إلى 45 جنيها أو 47 جنيها، موضحا أنه مع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر، فقد شهد أسعار الذهب انخفاضا بعد هذا القرار.

وأضاف عبده، لـ "صدى البلد"، أن قرار الوزراء بمد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية، من شأنه العمل على ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

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