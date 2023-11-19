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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

شارك معهد بحوث الإلكترونيات في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2023)، والذي يقام في الفترة من 19 – 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة،  برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن المعهد يشارك هذا العام بمجموعة متنوعة من المخرجات التكنولوجية، وذلك من خلال مشاركته بحاضنتين تكنولوجيتين، هما (حاضنة طريق، وحاضنة جرين إلكتروبيكيا)، بالإضافة إلى مشاركته بالعديد من الشركات الناشئة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI) فى مجال رعاية شباب الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأشارت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم إلى أن حاضنة " طريق" هي أول حاضنة تكنولوجية مُتخصصة في صناعة الإلكترونيات، تمت بإشراف معهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من البرنامج القومي "انطلاق" الذي إطلاقته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ولفتت إلى حاضنة "جرين إلكتروبيكيا"، والتي تُعد أيضًا أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية يتم إدارتها تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات، وبتمويل من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري).

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هذا إلى جانب مشاركة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات بأولى الشركات الناشئة "رنكر للتكنولوجيا الرقمية" المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركة شركة "آر إف بوكس للتصميمات والاستشارات الهندسية"، والتي تعمل في مجال تصنيع وتطوير وتسويق بطاريات الليثيوم،  فضلًا عن مشاركة مؤسسي شركة "رسايكل - RCYKL "، والتي تعتبر من أحدث الشركات الناشئة التي سيتم استضافتها بمقر بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

كما أكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن مشاركة المعهد في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرص المعهد على ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وإتاحة الفرصة لرواد أعمال والشركات الناشئة المتواجدين بمقر المعهد والمدينة العلمية للتواصل مع رجال الأعمال والخبراء إلى  جانب بناء علاقات وشراكات محلية ودولية، وذلك بما يتفق مع إستراتيجية مصر 2030، ورؤية وزارة التعليم العالي؛ لإعادة تشكيل الأطر التي تربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالصناعة، والتي تعتبر خُطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي بينهما، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تعزيز التفاعل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للاستخدام في الصناعة والقطاعات الأخرى.

جدير بالذكر أن حاضنة "طريق" شاركت في المعرض بثلاثة فرق، فريق (virdi) الذي يقوم بتصميم وإنتاج شاحن للسيارات الكهربية ذي كفاءة عالية ومتوافق مع معظم أنواع السيارات، وفريق (Bus14) الذي يقدم حلول ذكية ومبتكرة، من خلال بوابة إلكترونية تجعل عملية نقل طلاب المدارس مؤمنة وملائمة لمعظم الفئات ورخيصة الثمن، وفريق (Edu Smart) الذي يقوم بتصميم وتنفيذ إدوات تعليمية تفاعلية للمواد التعليمية مما يجعلها سهلة ومفيدة لدعم الطلاب والعملية التعليمية.

كمال شاركت حاضنة "جرين إلكتروبيكيا" بثلاثة فرق أيضًا، وهم فريق (Electronic Components)؛ للباحثة هدي فاروق، والذي يقوم بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية من مشروعات طلاب كليات الهندسة والجامعات التكنولوجية؛ بهدف الاستفادة العظمي من هذه المكونات سواء بإعادة استخدام المكونات الإلكترونية مرة أخري أو إصلاحها،  وفريق (RE-TECH)، للمهندسة أمنية إيهاب وهو تطبيق لجمع المخلفات الإلكترونية إلى جانب عمل تجديد لبعض الأجهزة الإلكترونية وإعطائها علامة صديقة للبيئة، وإعاده تدوير بعض الأجهزة القديمة لاستخلاص المعادن الثمينة منها، وإعادة استخدامها في صناعات أخري، الإضافة إلى مشاركة فريق (Battarity) ، للمهندس يوسف ماهر الذي يقوم بإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون.

 معهد بحوث الإلكترونيات في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
 معهد بحوث الإلكترونيات في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا..
معهد بحوث الإلكترونيات معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2023 رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بحوث الإلكترونيات المخرجات التكنولوجية

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