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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سام ألتمان يعود لـ OpenAI ويختار أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة.. أوبو تعلن رسميا ع سلسلة Oppo Reno 11

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل موبايل سامسونج في البلاك فريداي بسعر تحت 4000 جنيه

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

 

بسعر رخيص بدلا من 24 ألف.. خصم على هاتف Oppo Reno 10 الرائع

مع اقتراب  الجمعة السوداء  أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

 

بمعالج أسرع وكاميرات جبارة.. أوبو تعلن رسميا عن Reno11 Pro

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Reno 11 لأول مرة في الصين اليوم، وتتكون التشكيلة من جهازين هما Reno 11 وReno 11 Pro، يأتي كلاهما بتصميم معدل قليلا ومعالجات أكثر قوة وكاميرات مطورة مقارنة بأسلافهما.

 

بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابكسل.. إطلاق هاتف أوبو Oppo Reno 11

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Reno 11 لأول مرة في الصين اليوم، وتتكون التشكيلة من جهازين هما Reno 11 وReno 11 Pro. وكانت هذه الهواتف الذكية مصحوبة أيضا بجهاز لوحي اقتصادي يسمى Opp Pad Air 2.

 

لتفادي الاختراق.. فعل هذه الإجراءات لحماية حسابك على واتساب

يحظى تطبيق واتساب WhatsApp، بشعبية كبيرة حول العالم، لذا فإن التطبيق هو هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت، لذا يعد استرداد حساب واتساب المخترق أمرا صعبا للغاية وفي بعض الأحيان قد يكون مستحيلا، ولكن في حال مقارنة بأنك قمت بحماية حسابك من البداية، فقد يصعب على المخترق إختراقه في المقام الأول، وحتى لا يتم اختراقك، لا تتجاهله هذه الإعدادات على واتساب وقم بنفعيلها فورا.

من ترك الدراسة إلى منشئ ظاهرة ChatGPT.. من هو سام ألتمان؟

 

بعد الإطاحة به من منصبه، عاد سام ألتمان المخلوع ، لإدارة شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" ChatGPT، بعد أن تمت إقالته من قبل مجلس الإدارة أواخر الأسبوع الماضي، وهو الأحدث في الملحمة التي صدمت صناعة الذكاء الاصطناعي.

 

تسريبات تكشف عن هاتف Poco الخارق من شاومي

 

تستعد العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Redmi 70 في سوقها المحلي، ومن المتوقع أن تظهر بعض هذه الأجهزة لأول مرة تحت تشكيلة Poco F6 في الأسواق العالمية.

 

ميزة عظيمة من واتساب هتحمي حسابك على كمبيوتر الشركة.. إليك الطريقة

في الفترة الأخيرة، قدم تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحديثات مختلفة لتعزيز تجربة المستخدم، إحدى هذه الإضافات البارزة هي ميزة قفل الشاشة لإصدار الويب، والتي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي، وتهدف هذه الميزة إلى تزويد المستخدمين بخصوصية أكبر، خاصة في أماكن مثل مكان العمل.

 

بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

 

بعد أيام قليلة من إقالته من منصبه أواخر الأسبوع الماضي، عاد سام ألتمان، إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI، مما يثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل الشركة الناشئة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

 

فيفو X100 برو يتحدي iPhone 15 Pro Max.. مقارنة هتكشفلك الفرق

يعد كل من هاتف آبل iPhone 15 Pro Max وفيفو X100 برو، من أكثر الهواتف الذكية المرتقبة لعام 2023، ويتميز كلا الجهازين بمواصفات وميزات رائعة، مما يجعلهما خيارات جذابة للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي متميزة. 

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