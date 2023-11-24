أخبار التكنولوجيا| سام ألتمان يعود لـ OpenAI ويختار أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة.. أوبو تعلن رسميا ع سلسلة Oppo Reno 11

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Reno 11 لأول مرة في الصين اليوم، وتتكون التشكيلة من جهازين هما Reno 11 وReno 11 Pro، يأتي كلاهما بتصميم معدل قليلا ومعالجات أكثر قوة وكاميرات مطورة مقارنة بأسلافهما.

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة Reno 11 لأول مرة في الصين اليوم، وتتكون التشكيلة من جهازين هما Reno 11 وReno 11 Pro. وكانت هذه الهواتف الذكية مصحوبة أيضا بجهاز لوحي اقتصادي يسمى Opp Pad Air 2.

يحظى تطبيق واتساب WhatsApp، بشعبية كبيرة حول العالم، لذا فإن التطبيق هو هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت، لذا يعد استرداد حساب واتساب المخترق أمرا صعبا للغاية وفي بعض الأحيان قد يكون مستحيلا، ولكن في حال مقارنة بأنك قمت بحماية حسابك من البداية، فقد يصعب على المخترق إختراقه في المقام الأول، وحتى لا يتم اختراقك، لا تتجاهله هذه الإعدادات على واتساب وقم بنفعيلها فورا.

بعد الإطاحة به من منصبه، عاد سام ألتمان المخلوع ، لإدارة شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" ChatGPT، بعد أن تمت إقالته من قبل مجلس الإدارة أواخر الأسبوع الماضي، وهو الأحدث في الملحمة التي صدمت صناعة الذكاء الاصطناعي.

تستعد العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Redmi 70 في سوقها المحلي، ومن المتوقع أن تظهر بعض هذه الأجهزة لأول مرة تحت تشكيلة Poco F6 في الأسواق العالمية.

في الفترة الأخيرة، قدم تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحديثات مختلفة لتعزيز تجربة المستخدم، إحدى هذه الإضافات البارزة هي ميزة قفل الشاشة لإصدار الويب، والتي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي، وتهدف هذه الميزة إلى تزويد المستخدمين بخصوصية أكبر، خاصة في أماكن مثل مكان العمل.

بعد أيام قليلة من إقالته من منصبه أواخر الأسبوع الماضي، عاد سام ألتمان، إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI، مما يثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل الشركة الناشئة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

يعد كل من هاتف آبل iPhone 15 Pro Max وفيفو X100 برو، من أكثر الهواتف الذكية المرتقبة لعام 2023، ويتميز كلا الجهازين بمواصفات وميزات رائعة، مما يجعلهما خيارات جذابة للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي متميزة.