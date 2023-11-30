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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

الدولار
الدولار

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، من أهم ما يبحث عنه الكثير ذلك بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول أزمة العملة، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.

وشهد سعر الدولار تراجعا قويا عالميا، إلى مستويات متدنية مقابل العملات الست الرئيسية على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤشر الأخضر ، حيث سجل 102.79 نقطة.

مفيش تعويم

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.  

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وأضاف الدكتور فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أنباء تعويم الجنيه للمرة الرابعة بعد الانتخابات الرئاسية 2024 غير صحيح، لافتا إلى أن هناك مؤشر سيربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات التابعة للشركاء التجاريين.  

الدولار

وشدد فخري الفقي على أنه لا تعويم للجنيه باعتباره يمس الأمن القومي؛ لأنه مع موجة الغلاء لو حدث تعويم سيكون هناك مزيدا من التضخم وغلاء المعيشة، معلقا: «ربط الجنيه المصري بمؤشر يكون من خلال سلة عملات للشركاء الدوليين + وزن من الذهب من الأوزان العالمية».

 وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مرونة الجنيه في مؤشر العملات يتسم بالمرونة صعودا وهبوطا، معلقا: طالما يمس الأمن القومي فلا تعويم حتى الوصول إلى هبوط مؤشر التضخم من 7 لـ+- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونوه  الدكتور فخري الفقي أنه حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي، معلقا: سعر الدولار في السوق الموازية بعيد عن قيمة الدولار الحقيقية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري.

في المقابل كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أثر الأزمات العالمية على الاقتصاد.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم أجمع تأثر منذ أزمة كوفيد 19، لافتا إلى أن الأزمات المتلاحقة لكورونا أثرت على كل المعطيات الخارجية لمصر، وعلى رأسها حركة الاستثمار وسحب المدخرات الأجنبية والتضخم.

وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن الدولة اتخذت نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري، منوها أن الحكومة لديها توجه أفضل لمنح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، وتحقيق معدل نمو أكبر،  ومجابهة الأزمات العالمية.

انتهاء كابوس الدولار

وتابع السيد: يوم 1/1 مصر ستدخل رسميا البريكس، وهذا يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعا ما.

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الحكومة ومقترح جديد

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.

الدولار 

وتم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

تدفق دولاري

كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وإحداث انتعاشه لأحد أهم القطاعات التنموية.

الحكومة تطمئن المصريين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء السبت الماضي 18 نوفمبر ، أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير أيضا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

الدولار

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويهتم البعض بالبحث عن  سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

مؤشر الدولار 

وتراجع سعر الأخضر عالميًا، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 102.80 نقطة بحلول الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش بعد 106.93 نقطة أول الشهر، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر العام الماضي

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