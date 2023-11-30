اخبار مصر على مدار 24ساعة.. رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار

اخبار مصر.. نفى مسئؤول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

نفى مسئؤول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير.

الحكومة تتوقع استقرار سعر الدولار على المدى القصير

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الشغل الشاغل لـ الحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول إلى سعر موحد لـ الدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.

حج الجمعيات الأهلية 2024 | آخر فرصة للتقديم.. تعرف على الشروط

يوم واحد يفصلنا على انتهاء التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية 2024، المخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية في مصر، الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ- 2024م.

أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع .. اعرف معناها

تظهر كلمة erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة وجود عطل فنى، وهناك معلومات يجب معرفتها للتعامل الفوري مع عداد الكهرباء في حالة حدوث عطل فنى كلمة "erorr"، وبعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل في عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية قراءة كود العطل الذى يظهر على شاشة العداد وطرق حلها.

رئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى يحذر من أزمة صحية مُحتملة في 2050

١٠ مليون وفاة متوقعة بسبب مقاومة المضادات الحيوية في ٢٠٥٠

تحذير من تداول المضادات الحيوية بدون استشارة طبية

إيقاف القطارات بين العلمين والضبعة واختصار المتجهة من محرم بك لمرسى مطروح 12 يوما

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم إعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 3/12/2023 حتي مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023 .

انتصار السيسي: مصر شعبا وقيادة الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني

عبرت السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن تحيتها لصمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.

بدءا من الغد.. الخط الأخضر الثالث للمترو يمد العمل ساعة إضافية أيام الخميس

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد.

وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد و إحدى الشركات الاستثمارية وحيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي.

حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء

كشف مصدر طبي حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء.

وفي منشور توعوي، أكد إن آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية.

عقاقير وماريجوانا.. مطار القاهرة يضبط مواد محظورة وممنوعات مع مسافر| صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات.

الرئيس يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وزير النقل يتسلم نتائج 3 مسابقات توظيف من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسلم نتائج 3 مسابقات لشغل وظائف بهيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للنقل النهري.

الوزراء يكشف بالأرقام جهود تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعلاج المصابين |فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول زيارة أجراها إلى معبر رفح البري، استعرض خلالها حجم الجهود المبذولة لدعم الأشقاء في فلسطين، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية واستقبال المصابين لتلقي الرعاية الصحية.

اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. قضية عادلة تحتاج لتدخل المجتمع الدولي

يَحُلُّ اليومُ العالميُّ للتضامنِ مع الشعبِ الفلسطينيِ هذا العام، تزامناً مع تعرضِ الفلسطينيين في قطاعِ غزةَ لعمليةِ إبادةٍ جماعية، يمارسُها جيشُ الاحتلالِ بحقِ السكانِ العُزَّلِ، وذلك رداً على عمليةِ طوفانِ الأقصى التي نفذَتها الفصائلُ الفلسطينيةُ في السابعِ من أكتوبرَ الماضي.

تفاصيل أحدث بروتوكول لـ بنك مصر لدعم التمويل العقاري

في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكولى تعاون في مجالى الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع شركة قسطلي للاستثمار العقاري، بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومن جانب شركة قسطلي للاستثمار العقاري محمد يوسف -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، و لفيف متميز من قيادات بنك مصر وقيادات من شركة قسطلي.

القباج تتوجه إلى الأردن للمشاركة في أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة في فعاليات أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد غدا الخميس في العاصمة الأردنية عمان ضمن إطار " مبادرات اجتماعات العقبة".

وزيري يتفقد مشروعات ترميم المزارات الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آخر مستجدات الأعمال بمشروعات الصيانة والترميم الجارية بعدد من المزارات الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، منها مسجد الناصر محمد بن قلاوون، وبرجي الرملة والحداد، ومنطقة خدمات الزائرين بساحة المتحف الحربي.

زارتهم بمستشفى العاصمة الإدارية| انتصار السيسي: قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشكر والتقدير للأطقم الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.



ظاهرة مؤثرة | رسالة تحذيرية من الأرصاد لـ هذه الفئات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية.

500 جنيه | صرف علاوة استثنائية للعاملين بـ نقابة السياحة والفنادق

تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ؛ برئاسة محسن آش الله ؛ حملتها الوطنية للدفع بالعمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الزيارات الميدانية مع العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد القومي بالمناطق السياحية الأساسية والإنتاجية والاقتصادية والخدمية بمحافظة أسوان .

شركة طيران كويتية تستهدف زيادة رحلاتها إلى مصر بعد اجتماع مع نائب وزير السياحة

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع ممثلي إحدى شركات الطيران الكويتية التي تقوم بتسيير رحلات طيران إلى عدد من المطارات المصرية، حيث قام ممثلو الشركة باستعراض خطة الشركة نحو زيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعزيز الحركة الوافدة من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف.

الصحفيين تتضامن مع نساء وأطفال فلسطين.. ووقفة صامتة بملابس وشارات الحداد

نظمت نقابة الصحفيين، يومًا تضامنيًا مع نساء وأطفال فلسطين وذلك لمناهضة العنف ضد المرأة .

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

دعا خبير متخصص في القانون الدولي إلى ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.