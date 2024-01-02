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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

الانترنت - ارشيفية
الانترنت - ارشيفية

رفعت الشركة المصرية للاتصالات “we” ، أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة ،والمتوقع تطبيقها الخميس الموافق5 يناير الجاري، على أن يكون تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجانًا.

جاء ذلك وفقا لما نشرة الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we  ، والتى نسرد تفاصيل الزيادة الخاصة بباقات الإنترنت الأرضي في السطور القادمة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

وجاءت نسبة الزيادة في سعر باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيه بدلًا من 120 جنيه،وقيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيه بدلًا من 170 جنيه ،وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيه بدلًا من 210 جنيه .

زادات سعر باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيه بدلًا من 340 جنيه ،سعر باقة 600 جنيه بسعر 650 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 بدلًا من 800 جنيه.
 

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