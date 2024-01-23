عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام تخطي 4000 جنيه.. تحركات جديدة بأسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد .

txt

اعترافات مثيرة لمافيا الذهب: المضبوطات كانت في الخزنة

txt

الذهب مستمر في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار


أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء حوالي 4114 جنيها شراء من  المستهلك

- بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء  عند 3650 جنيها بيع و وصل إلى 3600 جنيه شراء من المستهلك.

- سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3128 جنيها بيع و بلغ حوالي 3086 جنيه شراء من المستهلك.

- سعر الذهب عيار 14 استقر عند 2433 جنيهًا بيع و وصل إلي 2400 جنيه شراء من المستهلك.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 29200 جنيها للبيع وبلغ نحو 28800 جنيه شراء

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب،  مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أميركية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في مارس، مما وضع  سقفا لأسعار الذهب.

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأميركية والأوروبية لترتفع الاثنين، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.


وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148 %.

وهبط الذهب نحو 1% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في 6 أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

txt

صعود مستمر.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء23 -1-2024 في آخر تحديث

txt

الفضة ولا الذهب.. أستاذ اقتصاد يكشف أهمية الاستثمار في المعدن الأبيض

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 2022.28 دولار للأونصة،  كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 % إلى 2023.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 % إلى 22.18 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 896.27 دولار، والبلاديوم 0.8 % إلى 938.70 دولار للأونصة.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

موضوعات متعلقة

الذهب مستمر في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

الفضة ولا الذهب.. أستاذ اقتصاد يكشف أهمية الاستثمار في المعدن الأبيض

ترشيحاتنا

الطقس| سحب كثيفة تغطي السواحل وشمال الوجه البحري وأمطار غزيرة خلال ساعات

آخرها اليابان.. سر سعي الدول للهبوط على سطح القمر| ليس لاكتشافه فقط!

بعد مصرع 21 جنديا.. القوات الإسرائيلية تطوق خان يونس وتعمق الهجوم |شاهد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار على السواحل

الجرام تخطي 4000 جنيه.. تحركات جديدة بأسعار الذهب

إصابة محمد الشناوي.. ما مدة غياب حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

فيديو

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ