الجرام تخطي 4000 جنيه.. تحركات جديدة بأسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد .



أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء حوالي 4114 جنيها شراء من المستهلك

- بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عند 3650 جنيها بيع و وصل إلى 3600 جنيه شراء من المستهلك.

- سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3128 جنيها بيع و بلغ حوالي 3086 جنيه شراء من المستهلك.

- سعر الذهب عيار 14 استقر عند 2433 جنيهًا بيع و وصل إلي 2400 جنيه شراء من المستهلك.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 29200 جنيها للبيع وبلغ نحو 28800 جنيه شراء

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب، مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أميركية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في مارس، مما وضع سقفا لأسعار الذهب.

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأميركية والأوروبية لترتفع الاثنين، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.



وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148 %.

وهبط الذهب نحو 1% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في 6 أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 2022.28 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 % إلى 2023.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 % إلى 22.18 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 896.27 دولار، والبلاديوم 0.8 % إلى 938.70 دولار للأونصة.