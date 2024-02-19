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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. تحذير عاجل من الأرصاد.. تيسيرات للتصالح في مخالفات البناء| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

تخفيضات 30% للسلع.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان |فيديو
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم مع المحافظين، لمتابعة آخر استعدادات المحافظات لشهر رمضان المبارك.


الحكومة تقدم تيسيرات للتصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية خلال أيام
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، لمناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل".


سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر
تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن نشر وزارة الدفاع وثائق سرية عن حرب أكتوبر 1973.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر أوجع دولة الاحتلال ".

 

قنبلة موقوتة.. الشيخوخة أزمة كبرى في كوريا الجنوبية وتايلاند
عرض برنامج" العالم شرقا "، المذاع على قناة" القاهرة الإخبارية “، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: ”قنبلة موقوتة .. الشيخوخة أزمة كبرى في كوريا الجنوبية وتايلاند".

 

مستشار الأونروا يكشف آخر تطورات تعليق الدعم المقدم لها
كشف عدنان أبو حسنة مستشار وكالة الأونروا، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.


الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة
حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أنه تواجدت شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت لانخفاضات طفيفة بالرؤية الأفقية ولكن سرعان ما تلاشت مع ظهور أشعة الشمس، إذ تحسنت الرؤية الأفقية.

 

وثائق حرب أكتوبر .. القوات المسلحة تغلق باب المندب بالقوة العسكرية.. تفاصيل
كشف اللواء محمد قشقوش عضو اللجنة الرسمية لوثائق حرب أكتوبر، تفاصيل جديدة عن الوثائق التي أفرجت عنها القوات المسلحة المصرية لوثائق سرية عن حرب أكتوبر.

 


حسين هريدى: مذكرة مصر للعدل الدولية تؤكد دفاعها عن حقوق الفلسطينيين
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف.


ثروت سويلم: زيادة جماهير المباريات لـ50 ألف مشجع الموسم المقبل بهذا الشرط
كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تفاصيل زيادة أعداد الجماهير داخل مدرجات الملاعب، مشيرا إلى أن جاءت بعد تعاون كبير من الجهات الأمنية التي تسعى لدعم المنظومة الكروية، خاصةً بعد تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر والذي يلقى كل الدعم.

 

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