عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش تعزيز التعاون في مجال تجهيز العرائس الأيتام

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف " بمكتبه"المحاسب خالد علي عوض مدير منطقة الجيزة وشمال الصعيد ببنك ناصر الاجتماعي ، وفي حضور: الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان ،الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي     
ناقش نائب المحافظ سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وبنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الجهود التنموية والخدمية في المحافظة عبر مختلف المجالات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية كافة، من أجل تنمية وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

شعارها "أيد على أيد".. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

محافظ بني سويف يتابع خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية لشهر رمضان

تم الاتفاق على قيام البنك تجهيز عدد من العرائس الأيتام والأولى بالرعاية وتوفير مايلزم لهن مستلزمات الزفاف والزواج ، وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي اعتماداً على قاعدة البيانات المسجلة لدى المديرية بالفئات المستحقة من الأسر الأولى الرعاية ، بجانب التنسيق مع وكيل وزارة الصحة والمستشفى التخصصي ، لدعم المنظومة الصحية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية.

وأثنى نائب محافظ بني سويف على مبادرة البنك في مجال العمل الخيري وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة المحافظة ، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى التضامن والصحة بتوفير وتجهيز ما يلزم من بيانات ومعلومات ، لتسهيل تنفيذ المبادرة، والتي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية ومبادر البنك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما الأسر الأكثر احتياجًا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بنك ناصر الاجتماعي بني سويف بني سويف التخصصي بنك ناصر بني سويف ت جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى بنى سويف التخصصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يلتقي وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية

ختام فعاليات برنامج تدريبي بعنوان "الانعاش القلبى الرئوى الاساسى CPR" ببنى سويف

شعارها "أيد على أيد".. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

محافظ بني سويف يتابع خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية لشهر رمضان

محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسريع العمل بمشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي

محافظ بني سويف يناقش جهود التخلص الآمن من المخلفات ودعم منظومة النظافة

افتتاح معرض التعليم النشط والأنشطة التربوية ببنى سويف

رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بميناء الإسكندرية البحري

ترشيحاتنا

إحالة رئيس قسم الحسابات لمركز علاجات القلب والأوعية الدموية للمحاكمة

من 3 إلى 8 مليارات دولار|مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم من 70 إلى 150 جنيها

ارتدت العباية الخليجي| هل يتزوج رونالدو وجورجينا في السعودية؟ (حقيقة دعوة الزفاف)

الاحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول وحدة القذائف الصاروخية لحماس في دير البلح| فيديو

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ