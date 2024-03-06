نائب محافظ بني سويف يناقش تعزيز التعاون في مجال تجهيز العرائس الأيتام

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف " بمكتبه"المحاسب خالد علي عوض مدير منطقة الجيزة وشمال الصعيد ببنك ناصر الاجتماعي ، وفي حضور: الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان ،الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي

ناقش نائب المحافظ سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وبنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الجهود التنموية والخدمية في المحافظة عبر مختلف المجالات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية كافة، من أجل تنمية وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

تم الاتفاق على قيام البنك تجهيز عدد من العرائس الأيتام والأولى بالرعاية وتوفير مايلزم لهن مستلزمات الزفاف والزواج ، وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي اعتماداً على قاعدة البيانات المسجلة لدى المديرية بالفئات المستحقة من الأسر الأولى الرعاية ، بجانب التنسيق مع وكيل وزارة الصحة والمستشفى التخصصي ، لدعم المنظومة الصحية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية.

وأثنى نائب محافظ بني سويف على مبادرة البنك في مجال العمل الخيري وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة المحافظة ، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى التضامن والصحة بتوفير وتجهيز ما يلزم من بيانات ومعلومات ، لتسهيل تنفيذ المبادرة، والتي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية ومبادر البنك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما الأسر الأكثر احتياجًا.