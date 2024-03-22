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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. كوالكوم تطلق معالج جديد سيجعل هواتف أندرويد أكثر ذكاءً.. شاومي تزود أحدث هواتفها بمواصفات مميزة للنساء فقط

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بإمكانيات ثورية.. معالج كوالكوم الجديد سيجعل هواتف أندرويد أكثر ذكاءً


أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية، عن أحدث معالجتها تحت اسم Snapdragon 7+ Gen 3، والتي ستحسن من أداء الهواتف الذكية بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي.

 

محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

مع كثرة التهديدات الإلكترونية ؛ يصبح من الصعب الحفاظ على أمان شبكة الواي الفاي المنزلية لحماية خصوصية بياناتك،  وسلامة الأجهزة المتصلة بالشبكة.

مش هتصدق سعره.. موبايل 5G من ريلمي بمعالج جبار ورامات ضخمة

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.

 

مصنعة آيفون متهمة بالاحتكار.. الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل

رفعت وزارة العدل الأمريكية إلى جانب 15 ولاية بـ الولايات المتحدة، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل Apple، متهمة إياها بالاحتكار غير المشروع على أسواق الهواتف الذكية.

 

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

 

بتعديلات جديدة في تصميم الهواتف وتحديدا في الشاشة أعلنت شركة آبل عن خططها لإطلاق هواتف آيفون 16 مع تقليل سمك حافات الشاشة.

 

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

 

كعادتها تحرص شركة أبل على القيام ببعض التحديثات لأجهزتها المختلفة من وقت لآخر، وأعلنت مؤخرا عن البدء بإطلاق تحديث iOS 17.4.1 لهواتف آيفون.

 

أداء جبار.. أول موبايل بمعالج سنابدراجون 7+ Gen 3 من وان بلس

 

كشفت شركة وان بلس OnePlus عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 3V، والذي يعد أول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3.

 

بمواصفات ثورية.. شاومي تطلق أحدث هواتفها للنساء فقط

 

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Civi 4 Pro ضمن تشكلية "سيفي" المخصصة للنساء فقط، والتي تزودها الشركة بتصميم جذاب ومواصفات ثورية.

 

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

ضرب عطل مفاجئ تطبيق الصور الشهير إنستجرام Instagram، خلال الساعات الماضية،  أدى لإخراج عدد كبير من المستخدمين من حساباتهم الشخصية تلقائيا.

 

"الانستا لسه معلق".. عطل إنستجرام يتصدر التريند على تويتر

تصدر اسم إنستجرام، التريند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم، بعد أن تعطلت الخدمة لدي الآلاف من المستخدمين حول العالم، من بينها مصر والولايات المتحدة وبريطانيا.

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