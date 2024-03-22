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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استكمال تصوير ثلاثة أعمال فنية بـ استوديوهات الأهرام

ستوديو الأهرام
ستوديو الأهرام

واصلت استوديوهات الأهرام استقبال الأعمال الفنية والبرامج للتصوير والمونتاج في بلاتوهاتها الثلاثة ومعامل المونتاج، وذلك بعد أيام من الحريق الذي اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الخاص بأحد الأعمال التي يتم تصويرها خلال شهر رمضان، والكائن بالطرف الشرقي للاستوديوهات.

أكدت إدارة استوديوهات الأهرام، أن الحريق لم يتسبب في إحداث أي ضرر لبلاتوهات التصوير أو معامل المونتاج، أو بالأصول التاريخية بها، وأن جميع الأعمال الفنية والبرامج التي يتم تصويرها في الاستوديوهات تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له  داخل البلاتوهات المقامة على مساحة قدرها 27000 م2.

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 يشتمل الاستوديو على 3 بلاتوهات، وصالتي عرض -سينما ودوبلاج-، ومعمل للتحميض والطبع، ولعب الاستوديو دورًا رائدًا في إثراء الحركة السينمائية المصرية.

تفاصيل الحريق 

وكانت قد كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفاصيل حريق استديو الأهرام، قائلة :" كنت هناك من بدري والمنظر كئيب وحزين جدا ".

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع  " ، والمذاع على فضائية " المحور"، أنه لا توجد خسائر بشرية أو مادية ، مردفة :"الحمد لله ان مفيش اي خسائر في الأرواح".

وأكملت : رئيس الوزراء وجه بالتعويضات المناسبة ، كما ناقشت وزيرة التضامن مع وزير التنمية المحلية ، والدولة تقوم بدورها على أكمل وجه".

وأردفت : الاستوديوهات كمبان النار لم تطلها ، ولكن الأذى كان في استديو في أرض فضاء خارجي. 

الاستوديوهات الاعمال الفنية الحارة الشعبية تصوير مسلسل شهر رمضان

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استكمال تصوير ثلاثة أعمال فنية بـ استوديوهات الأهرام

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