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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

صدى البلد

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء كرواتيا، بعد أن فقد عدد من عناصر القوة الضاربة لديه.

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موعد مباراة مصر وكرواتيا في كأس عاصمة مصر

تجري وقانع مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية، بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي على ملعب استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، ويتزامن في ذات التوقيت مباراة المركز الثالث في البطولة بين تونس ونيوزيلندا في ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبدأت بطولة عاصمة مصر يوم 18 مارس 2024 بمباراة مصر ونيوزيلندا، وتختتم البطولة بمباراتي النهائي والمركز الثالث يوم 26 مارس 2024.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر اليوم الثلاثاء 24 مارس 2024.

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القنوات الناقلة لمباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هى أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر، وتنقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1، ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر، كما يلي:

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

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معلق مباراة مصر وكرواتيا في النهائي

اختارت قنوات أون تايم سبورت معلق مباراة اليوم، وهو المعلق الرياضي طارق الأدور للتعليق الصوتي على مباراة النهائي.
وشاركت 4 منتخبات في بطولة كأس العاصمة الإدارية إلى جانب منتخب مصر وهي منتخبات نيوزيلندا وتونس بالإضافة إلى كرواتيا.

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حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا

بالعودة لتاريخ مواجهات المنتخبين لم يلتق منتخب مصر بنظيره الكرواتي سوى في مباراة واحدة ببطولة كأس الرئيس الكوري الودية بتاريخ 13 يونيو عام 1999 والتي جمعتهما بالعاصمة سيول وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 2-2 وسجل وقتها حسام حسن هدفي الفراعنة.

خاض منتخب مصر مباراة كرواتيا الوحيدة بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري بينما كان يقود كرواتيا فنيًا كيروسلاف بلازيفيتش والذي حقق معهم إنجاز المركز الثالث بمونديال 1998 بفرنسا.

لعب المنتخب أمام كرواتيا بتشكيل مكون من نادر السيد - عبدالظاهر السقا - ابراهيم حسن - مدحت عبدالهادي - محمد يوسف- هادي خشبة - حسام عبد المنعم - ياسر ريان - عبدالستار صبري - أحمد حسن.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

منتخب مصر ضد كرواتيا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لقاء كرواتيا طارق الأدور

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