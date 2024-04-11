مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في اصطدام تاكسي بحاجز خرساني بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة تاكسي بحاجز خرساني على محور ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.



انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة رقم " 6293 ي ن ع" بالحاجز الخرسانى بوسط طريق محور ديروط التابع لمركز ديروط نتيجة السرعه الزائدة

وأسفر الحادث عن مصرع "رجب.م.ج" 31 عامًا، وإصابة "عبدالله.م.ع"22 عامًا، و"صلاح.م.ع" 19 عامًا، و"يوسف.ط.ح" 20 عامًا، و"مؤمن. م.ج" 20 عامًا، و"أيمن ر. ع"، و"محمد.م.ا" 19 عامًا.

جارى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي. وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.