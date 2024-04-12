القلق يزيد.. الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها إلى إيران لمدة 6 أيام

قالت الخطوط الجوية النمساوية، آخر شركة طيران في غرب أوروبا تحلق إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل؛ ردا على التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وواصلت النمسا، الطيران لفترة أطول من شركتها الألمانية، لوفتهانزا، لأن قرب فيينا من طهران يعني أنها قد تلغي رحلات جوية بسهولة أكبر أو تضطر إلى ترك موظفيها في طهران طوال الليل، بحسب ما أوردته وكال رويترز.

مغادرة إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، حذت وزارة الخارجية النمساوية حذو ألمانيا في حث مواطنيها على مغادرة إيران.

وقالت الخطوط الجوية النمساوية في بيان: "سيتم أيضًا تعديل المسارات التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني". مضيفة "أن سلامة ركابنا وأطقمنا لها الأولوية القصوى".