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أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024.. تبدأ من 724 ألف جنيه "5 سيارات سيدان" 2025 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024.. تبدأ من 724 ألف جنيه "5 سيارات سيدان" 2025 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو”، بالإضافة إلى أخبار عالمية عن أحدث الإصدارات.

اركب ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر
تعد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدمت في مصر عبر باقة من التجهيزات والفئات، والتي تشمل مجموعة كبيرة من التقنيات.

أسعار ومواصفات بي واي دي سونج PLUS موديل 2025 في السعودية
تعزز بي واي دي الصينية من تألقها داخل السوق السعودي، بعد تقديم النسخة الجديدة سونج PLUS موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

بأقل سعر .. سيارة MG مستعملة موديل 2021 فبريكا بالكامل
قدمت MG الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة إم جي 5، والتي تعد من أرخص السيارات التي طرحت في مصر، وقدمت هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات والفئات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان.

تبدأ من 724 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان موديل 2025 في مصر
يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ، أو التقنيات الفنية وقدرات التسارع والتحكم، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها فئة السيدان الشهيرة، وصاحبة الشعبية الكبيرة في مختلف الأسواق.

أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024 .. تفاصيل
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ، ومنها العلامات اليابانية.

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