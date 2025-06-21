توك شو ..ارتفاع الذهب وبداية الصيف وتصاعد التوترات الإقليمية وجولة تفقدية هامة لسفن الغاز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025|فيديو



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، ارتفاعًا في أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 21 يونيو 2025، مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة من الترقب في الأسواق.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 4785 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025 أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 يونيو 2025

أما عيار 24 فقد وصل إلى 5468 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38,280 جنيهًا.

عوامل تؤثر على الأسعار

يرجع ارتفاع الأسعارإلى تحركات في السوق العالمية وأسعار الأوقية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال المحلي على شراء الذهب مع اقتراب موسم المناسبات، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.

الصيف يبدأ رسميًا اليوم.. والأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد،حالة الطقس اليوم،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء فصل الصيف رسميًا في مصر اليوم السبت، الموافق 21 يونيو 2025، ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للتقويم الفلكي.

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الأرصاد: طقس شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، خاصة في المدن الكبرى، مما يعزز الإحساس بشدة حرارة الطقس.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات وموجات حارة محتملة

ويشهد صيف 2025 ارتفاعًا طفيفًا عن المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة، بفارق يتراوح بين 0.5 إلى 1 درجة مئوية، مع توقعات بموجات حارة متقطعة على مدار الأشهر الثلاثة.

تأثيرات متباينة بين الشمال والجنوب

وأوضحت الهيئة أن شمال مصر قد يتأثر أحيانًا بامتدادات منخفضات جوية أوروبية تؤدي إلى تراجع مؤقت في درجات الحرارة، بينما يستمر جنوب البلاد، وخاصة محافظات الصعيد، في تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، في ظل حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي.

تفاصيل أسعار العملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

أما اليورو الأوروبي، فبلغ سعره 58.03 جنيه للشراء و58.20 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 67.84 جنيه للشراء و68.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 19-6-2025 أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025 أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس

أما العملات العربية، فسجل الريال السعودي نحو 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 165.10 جنيه للشراء و165.63 جنيه للبيع.

فياض: نقل الطلاب والمعلمين لمسافات بعيدة يهدف لضمان حيادية المراقبة بالامتحانات



قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن بعض محافظات الجمهورية تتبع نظامًا خاصًا في توزيع الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال إرسال الطالب إلى مدرسة ليست مدرسته الأصلية، بهدف منع وجود أي مراقب تربطه علاقة قُربى أو معرفة مسبقة بالطالب.

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إجراءات للحد من المجاملات في اللجان

وأوضح فياض، خلال برنامج صباح البلد، أن هذا النظام يُطبّق لتفادي أي محاولات للمجاملة أو الإخلال بنزاهة الامتحانات، مشيرًا إلى أن المسافات التي يقطعها الطلاب والمدرسون أحيانًا تكون كبيرة بين محل الإقامة وموقع اللجنة أو المدرسة.

توفير سكن لبعض المعلمين والمراقبين

وأشار إلى أن بعض المدارس توفر سكنًا للمعلمين والمشرفين القادمين من مناطق بعيدة، وذلك للتسهيل عليهم خلال فترة الامتحانات، خاصة في القرى والمناطق النائية.

المراقب دائمًا بعيد عن منطقته السكنية

وأكد رفعت فياض، أن سياسة توزيع المراقبين تضمن دومًا أن يكون مكان المراقبة بعيدًا عن مقر إقامة المعلم أو المراقب، وذلك حفاظًا على مبدأ الشفافية ومنع أي تضارب في المصالح.

انطلاق الاجتماع الوزاري العربي بإسطنبول لبحث التصعيد الإقليمي |بث مباشر



انطلق اليوم في مدينة إسطنبول، الاجتماع الوزاري العربي بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية، بينهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

التصعيد بين إسرائيل وإيران في صلب المناقشات

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران، حيث أعرب الوزراء عن قلقهم من تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، محذرين من مخاطر انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وزير خارجية الكاميرون: التصعيد بين إيران وإسرائيل يهدد استقرار المنطقة



أكد لجين مبيلا، وزير خارجية الكاميرون، أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل يمثل مصدر قلق بالغا، داعيًا إلى ضرورة حل الصراع عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، لأن استمرار هذا الوضع "يضر بالمنطقة بأكملها"، حسب تعبيره.

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رفض كاميروني واضح للعدوان على غزة

وشدد لجين مبيلا، خلال مؤتمر صحفي، على أن بلاده ترفض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبًا بوقف فوري للانتهاكات والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

إصلاح داخلي في مؤسسات الدولة

وفي سياق آخر، أشار وزير الخارجية الكاميروني إلى أن الكاميرون تسعى إلى إصلاح شامل لمؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تطوير المنظومات الداخلية لضمان تحقيق التنمية والاستقرار على المستوى الوطني.

رئيس الوزراء: مصر تستعد لتشغيل 3 سفن غاز مسال لتعزيز أمن الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع شركات البترول والعاملين في القطاع لم يحصلوا على إجازات حتى خلال العيد، لحرصهم على الانتهاء من تجهيز السفن الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي.

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خطة تشغيل 3 سفن تغييز بداية يوليو المقبل

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف تشغيل 3 سفن تغييز بحلول مطلع يوليو المقبل، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي ومواجهة الطلب المتزايد.

مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo" تمثل خطوة هامة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات الاستراتيجية في مواجهة فترات الذروة خلال فصل الصيف.

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تعزيز قدرات الاستيراد بسفن جديدة

أوضح مدبولي ، في مؤتمر صحفي أن هذه السفينة تعد الثانية من نوعها في ميناء العين السخنة بعد السفينة الأولى "Hoegh Galleon" التي دخلت الخدمة العام الماضي، ضمن خطة الدولة لتشغيل أربع سفن تغييز بهدف زيادة قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، الراسية في ميناء العين السخنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول.

وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أكد أن العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تصعيدًا إقليميًا سافرًا وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن مصر تدين هذا التصعيد الخطير لما يشكّله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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لا للحلول العسكرية

وشدد الوزير على أن مصر ترفض بشكل قاطع اللجوء إلى الحلول العسكرية، وتدين بشدة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن هذه الهجمات تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء في التعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن النووي في المنطقة.

مقاربة شاملة لمعالجة الملف النووي

وأكد الوزير أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب أن يتم ضمن مقاربة شاملة، تُراعي كل الشواغل الأمنية الخاصة بمنظومة عدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الخطوات الأحادية والتصعيدية التي من شأنها تأجيج التوترات.

إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية وتصعيد عمليات الاغتيال داخل إيران



قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبو شمسية، إن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في تصريحات رسمية استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت في تدمير أكثر من نصف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ، وتواصل استهداف العمق الإيراني.

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اعتراض أكثر من 1000 طائرة مسيرة

وأضافت المراسلة أن إسرائيل اعترضت وأسقطت معظم الطائرات المسيرة التي أُطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن منظومات الدفاع الجوي الخاصة بها، في إطار حملتها العسكرية المستمرة.

تبني عمليات اغتيال داخل إيران

وأشار المتحدث باسم الاحتلال إلى تبني عمليات اغتيال استهدفت مسؤول وحدة إطلاق الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول نقل الأسلحة إلى حزب الله، ما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية داخل إيران.

حرية تحليق المقاتلات الإسرائيلية داخل المجال الجوي الإيراني

وأكد المتحدث أن سلاح الجو الإسرائيلي يتمتع بحرية التحرك داخل الأجواء الإيرانية، مما يؤكد استمرار الضربات الإسرائيلية في عمق الأراضي الإيرانية، وفقًا للادعاءات الإسرائيلية.