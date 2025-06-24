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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. 5 موديلات SUV ياباني وكوري 2025 في مصر.. إم جي ZS كسر زيرو بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.


5 سيارات SUV ياباني وكوري 2025 في مصر.. بالأسعار
يضم السوق المصري الكثير من السيارات اليابانية والكورية الشهيرة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، ومنها فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة في مصر.

سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2025 في الإمارات
تقدم شيفروليه عدد كبير من الاصدارات داخل السوق الإماراتي، ومنها السيارة الرياضية سوبربان، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام ذات المساحة العائلية، وطرحت السيارة بعدد من الفئات ضمن موديلات 2025 بسعر يبدأ من 230 ألف درهم.

إم جي ZS موديل 2025.. تعرف على أسعار كسر الزيرو
يضم سوق السيارات المستعملة المصري عدد متنوع من إصدارات MG، ومنها السيارة الرياضية ZS والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، والتي ظهرت بحالة الفبريكا ضمن موديلات 2025، وبمفهوم كسر الزيرو، والذي ينال اهتمام عنه الكثير.

أسوأ ألوان سيارة BMW تم تصنيعها على الإطلاق
في عالم السيارات، حيث تُعتبر الفخامة والتناسق البصري من أهم سمات التصميم الناجح، قررت شركة أميركية أن تجري تجربة لونية جريئة على إحدى أفخم سيارات BMW، ما أثار جدلاً واسعًا بين عشاق السيارات حول ما إذا كانت هذه التوليفة تُمثل إبداعًا بصريًا أو مجرد خلل في الذوق.

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة
كشفت شركة MOIA، الذراع المختصة بالتنقل ضمن مجموعة فولكس فاجن عن النسخة الإنتاجية المنتظرة من سيارة ID.Buzz AD، وهي شاحنة كهربائية ذاتية القيادة تم تطويرها خصيصًا لتمهد الطريق نحو مستقبل النقل الذكي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

سعر تسلا سيايبر تراك 2025 في الإمارات.. صور
تعتبر السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 من أشهر السيارات الكهربائية التي قدمت عالميًا وعربيًا، واستطاعت هذه السيارة أن تكتسب شهرة واسعة نسبة إلى التصميم الخارجي، الذي يجمع بين الجانب الرياضي ومفهوم البيك أب، إلى جانب التجهيزات الداخلية.

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