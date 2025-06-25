تعرف على جهاز النادى المصري الجديد بقيادة الكوكي

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

المصري يعلن عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي



وضم الجهاز الفنى الجديد للنادى المصري كابتن نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا

كابتن نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا و الكابتن قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء وكابتن قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.



هذا بالاضافة الي كابتن وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى و كابتن سيف داود، مدربًا مساعدًا و الكابتن سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

و كابتن محمود جابر، مديرًا إداريا.