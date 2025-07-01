الرئيس السيسي: يجب إنفاد المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لغزة.. وأحمد موسى ينتقد غياب التحضير الحكومي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السيسي: يجب إنفاد المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لغزة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مدبولي: إطلاق برنامج نوفي لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

أحمد موسى ينتقد غياب التحضير الحكومي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بغياب الجاهزية خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان، مؤكدًا أن الوزراء حضروا دون تقديم بيانات أو إحصاءات واضحة تدعم المشروع، وهو ما أثار استياء عدد من النواب.



وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ أكثر من أربعين عامًا.

المستشار عبد المجيد محمود: الإغتيال المعنوي وسيلة الإخوان للنيل من النائب العام

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أن أحداث 30 يونيو وما سبقتها لا يمكن أن تنسى من ذاكرة الوطن، مشيرا إلى أن خطة الجماعة كانت السيطرة على مفاصل الدولة والمؤسسات والهامة على رأسها القضاء والشرطة والقوات المسلحة.

المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يمنع دخول الوقود إلى غزة منذ أربعة أشهر

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الواقع الصحي في غزة يزداد سوءً مع نفاد معظم أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم قدرة الكادر الطبي على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والشهداء، مشيرًا إلى أن عمل المستشفيات يقتصر على عدد قليل من المرافق القادرة على العمل ضمن إمكانيات محدودة.



أحمد موسي: النواب أحرجوا الحكومة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون الايجار القديم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.



ثاني أرخص خدمة في أفريقيا.. زيادة سرعة الانترنت في مصر 18 ضعف| تفاصيل

هنأ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو.