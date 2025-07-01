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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال جولة ميدانية مفاجئة.. محافظ الغربية يتابع الخدمات من قلب قرية فيشا سليم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية مفاجئة داخل قرية فيشا سليم التابعة لمركز طنطا، حيث تابع سير العمل داخل عدد من المنشآت الخدمية الحيوية، وحرص على تفقدها ميدانيًا وسط الأهالي، مؤكدًا أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف تحسين مستوى الخدمات في القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الجولات المفاجئة هي أداة فعالة لرصد الأداء على أرض الواقع والاطمئنان على أحوال المواطنين.

جهود محافظ الغربية 

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة المياه الارتوازية بطاقة 70 لتر/ثانية، والتي تُعد إحدى نقاط التغذية المهمة للقرية إلى جانب محطة مياه الملاحية، حيث استعرض مكونات المحطة ومعدلات التشغيل وأعمال الصيانة، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة المحطات، ومتابعة الصيانة الدورية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات فنية أو تشغيلية، خصوصًا في ظل ارتفاع الاستهلاك وتوسع الكتلة السكنية.

دعم الأسر والعائلات 

كما شملت الجولة تفقد الوحدة المحلية التابعة لقرية دفرة، وراجع المحافظ ملفات الخدمات الجماهيرية، ومدى انتظام التعامل مع شكاوى المواطنين، ووجه بتكثيف الجهود لتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية هي الجبهة الأولى في التعامل مع المواطن، ويجب أن تعكس صورة منضبطة وفعالة للدولة داخل القرية.

سجلات الحضور 

وحرص اللواء الجندي على مراجعة سجلات الحضور والانصراف، وسلاسل المتابعة، وملفات النظافة والإشغالات، والتراخيص، وذلك للتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية وتوثيقها بشكل دقيق، مؤكدًا أن بيئة العمل المنظمة هي أساس جودة الخدمة، وأن انضباط الدورة المستندية يُعد معيارًا حقيقيًا لكفاءة الإدارة. كما شدد على ضرورة تنظيم الأرشفة الورقية والرقمية داخل كافة الأقسام، وتحديث الملفات بشكل مستمر، بما يضمن سهولة الرجوع لأي معلومة في أي وقت.

تفاصيل الزيارة 

وتضمنت الجولة زيارة الوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع المحافظ مستوى تقديم الخدمة للمواطنين، وتفقد غرف الكشف والرعاية والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه برفع مستوى النظافة داخل المركز وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن المواطن في القرية يجب أن يتلقى خدمة صحية آدمية ولائقة دون تأخير أو تقصير.

دعم الخدمات البيطرية 

كما تفقد المحافظ الوحدة البيطرية بالقرية، واطلع على خدمات تحصين الماشية ومتابعة الحالة البيطرية، مشددًا على أهمية دور الوحدات البيطرية في حماية الثروة الحيوانية، وضرورة تكثيف حملات التوعية والرقابة لضمان سلامة الإنتاج الحيواني وخلوه من الأمراض.

صرف السلع

وفي مكتب التموين، استعرض المحافظ آليات صرف السلع التموينية ومدى انتظام العمل داخل المكتب، واطمأن على توافر المقررات التموينية للمواطنين، موجهًا بسرعة إنهاء أي تكدسات وتحقيق الانضباط الكامل في تقديم الخدمة التموينية.

كما شملت الجولة تفقد نقطة الإسعاف بالقرية، حيث تابع المحافظ الجاهزية العامة لفرق الطوارئ وسيارات الإسعاف، ومدى توافر المستلزمات الطبية ووسائل الاتصال، ووجه بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي بلاغات طارئة في نطاق القرية والمناطق المجاورة.

 جولة ميدانية 

وخلال الجولة، تجول اللواء الجندي في عدد من شوارع القرية، والتقى بالأهالي واستمع إلى آرائهم وشكاواهم، وأصدر توجيهاته الفورية بسرعة الاستجابة لما تم عرضه، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطن البسيط في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف تطوير القرى على رأس أولوياتها، وأن هناك زيارات مفاجئة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بمختلف مراكز المحافظة، لرصد الأداء وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات، مشددًا على أن معيار النجاح هو رضا المواطن، وأن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة للتأكد من التزام كافة الجهات التنفيذية بتقديم خدمة تليق بكرامة المواطن المصري.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات المفاجئة التي يجريها محافظ الغربية بشكل دوري، لتقييم الأداء الحقيقي على الأرض، وتحفيز العاملين على الالتزام والانضباط، وخلق بيئة خدمية قائمة على الكفاءة وسرعة الاستجابة.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءه اخبار

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