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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بهنساوي: محور مروري هام لتدعيم منظومة طرق بورفؤاد بالتنسيق مع هيئة قناة السويس

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس " مصيف البريد "
رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس " مصيف البريد "
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس " مصيف البريد " ، من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد.

وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد، تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافقه خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة ليليان عادل مديرة إدارة الأملاك.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن أعمال تطوير شارع الدكتور محمود يونس بداية من ميدان الشهيد أحمد أبو العطا وصولاً لشارع 23 يوليو ، مشيراً أن اعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس " مصيف البريد "

وفي سياق متصل اكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك تواصل مستمر مع مسئولي أشغال هيئة قناة السويس بالمحافظة برئاسة المهندس كمال النحاس بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتاً أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم والتعاون البناء تحقيقاً لمصلحة المواطن في المقام الأول، مشيراً إلى متابعة مراحل الإنجاز أولاً بأول نظراً لأهمية الطريق لتدعيم محاور المدينة المرورية، مؤكداً إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال احتفالات المدينة بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لهيئة قناة السويس مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .

بورفؤاد مدينة بورفؤاد قناة السويس مصيف البريد منظومة الطرق

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