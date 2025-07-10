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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصري يقرر ضم المهندس إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث القلعة الخضراء

المصري يقرر ضم المهندس إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث القلعة الخضراء
المصري يقرر ضم المهندس إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث القلعة الخضراء
محمد الغزاوى

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، ضم المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق لعضوية اللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري.

المصري يقرر ضم المهندس إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث القلعة الخضراء


الجدير بالذكر أن المهندس إيهاب لهيطة والذي عمل لسنوات وسنوات مديرُا للمنتخب المصري لكرة القدم هو نجل الكابتن  محمد لهيطة نجم النادي المصري خلال فترة الأربعينيات والذي انتقل إلى الأهلي بصحبة زميليه محمد أبو حباجة وحلمي أبو المعاطي قبل أن يعود إلى صفوف المصري مرة أخرى خلال الخمسينيات. 

و تولى إدارة الكرة بالنادي المصري ونجح خلالها في ضم العديد من النجوم لصفوف المصري وعلى رأسهم الكاستن مسعد نور ومحمد عبود السنجأ وعبد العزيز بدران وحسن الفلاح وسعد نور وسعد مبارك وهو الجيل الذي أسهم في الدفاع عن أسم المصري خلال هذه المرحلة الصعبة ، كما تولى الراحل محمد لهيطة كذلك مسئولية مدير المنتخب المصري خلال نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.

بورسعيد المصري النادى المصري لجنة التراث نادى الجزيرة

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