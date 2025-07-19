إم جي 5 موديل 2021 الأعلى تجهيزًا .. بأقل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة إم جي 5 واحدة من أرخص السيارات الصينية التي قدمت من MG في مصر، وتحديدًا ضمن عائلة السيدان، وطرحت هذه السيارة ضمن باقة من الفئات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، وعناصر الحماية والأمان.

وظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، وضمن الفئة عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 660 ألف جنيه، بعد أن قطعت عدد من الكيلومترات لم يتجاوز الـ 70 ألف كم.

إم جي 5 موديل 2021

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الهيكيلة، للتأكد من سلامة السيارة.

محرك إم جي 5 موديل 2021

تعتمد السيارة إم جي 5 موديل 2021 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

إم جي 5 موديل 2021

زودت إم جي 5 موديل 2021 بتجهيزات متعددة منها، كاميرا 360 درجة، مرايات كهربائية جانبية ضم مدعومة بسخانات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة داخلية وخارجية لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، ودخول وغلق السيارة بدون استخدام المفتاح.

إم جي 5 موديل 2021

كما زودت السيارة إم جي 5 موديل 2021 بفتحة سقف كهربائية، مقاعد كهربائية للتحكم في اختيار وضع الجلوس المناسب، مصابيح نهارية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة ماليت فانكشن، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.