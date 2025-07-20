تكثيف العمل بطريق “الشين - قطور” تمهيدًا للانتهاء الكامل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرا تكثيف الاعمال لليوم الثاني على التوالي بطريق “الشين - قطور”، حيث بدأت الفرق الفنية تنفيذ الطبقة الرابطة من الأسفلت تمهيدًا لإنهاء المشروع الذي طال انتظاره بعد سنوات من التدهور والمعاناة.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب أهالي مركز ومدينة قطور.

وأكد المحافظ أن الطريق الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، يمثل أحد المحاور المرورية الحيوية التي تربط مدينة قطور بعدد من القرى والتجمعات السكنية، مشيرًا إلى أن المشروع يجرى تنفيذه من خلال مديرية الطرق والنقل بالغربية، ضمن خطة طموحة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها بما يحقق سلامة الحركة والتنقل ويخدم النشاط اليومي للأهالي.

دعم الأسر والعائلات

وأوضح اللواء الجندي، خلال متابعته المتواصلة، أن المحافظة حريصة على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية، وأن الطريق كان من بين أبرز الشكاوى التي وردت من المواطنين في اللقاءات الجماهيرية، نظرًا لحالته المتردية التي تسببت في صعوبات مرورية وحوادث متكررة، مضيفًا أن ما يتم الآن هو استجابة حقيقية وملموسة من الدولة لمطالب الناس.

وشدد محافظ الغربية على أهمية مضاعفة الجهود واستمرار العمل دون توقف للانتهاء من الرصف خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يُعد فقط تحسينًا لحالة طريق، بل جزءًا من رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحديث البنية التحتية في الريف وربط القرى والمراكز بخطوط مرورية آمنة ومتطورة.

دعم خدمات المواطنين

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تُتابع ميدانيًا كافة المشروعات الجارية على أرض الواقع، ولن تسمح بأي تهاون في معدلات التنفيذ أو جودة الأعمال، مشيرًا إلى أن طريق “الشين - قطور” يُعد نموذجًا للاستجابة السريعة والفعالة لمطالب المواطن، ويُجسد التزام الدولة بالعمل من الميدان لخدمة الناس وتحسين حياتهم اليومية.