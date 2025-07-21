بعد اعتذار الهلال.. خطوات قانونية مرتقبة بشأن السوبر السعودي 2025-2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عن تلقيه خطابًا رسميًا من شركة نادي الهلال، يتضمن اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026.









الموعد والمكان المحددان للبطولة

وكان من المقرر إقامة البطولة في هونغ كونغ خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، ضمن خطة الاتحاد السعودي لتوسيع نطاق بطولاته دوليًا وتعزيز حضور الكرة السعودية عالميًا.

خطوات قانونية وتنظيمية مرتقبة

وأوضح الاتحاد السعودي أنه وبناءً على هذا الاعتذار، سيشرع فورًا في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك عبر إحالة الملف إلى اللجان المختصة لمراجعته ومتابعة مستجداته.

تطبيق اللائحة التنظيمية للسوبر

وأشار البيان إلى أن اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي ستُطبق بشكل رسمي بعد استكمال لجنة المسابقات للإجراءات اللازمة، وذلك بما يضمن حفظ حقوق البطولة وتنظيمها بالشكل المطلوب.

التزام باللوائح وحماية مصالح الأطراف

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على التزامه التام بـاحترام الأنظمة واللوائح الرسمية، مؤكدًا حرصه على حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها الأندية، المنظمون، والجماهير، بما ينسجم مع النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم



