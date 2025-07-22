مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد يدخل دائرة الشك

أصبح مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور محل جدل واسع داخل أروقة ريال مدريد، في ظل تغييرات كبيرة يشهدها الفريق استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.





أداء مخيب في مونديال الأندية

شارك فينيسيوس مؤخرًا مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مشاركته لم تكن موفقة، حيث ودع الفريق البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0.

تشابي ألونسو غير مقتنع بأداء فينيسيوس

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تشابي ألونسو لم يُظهر اقتناعًا تامًا بأداء فينيسيوس خلال البطولة. وكان المدرب قد قرر إبقاءه على دكة البدلاء أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع عن قراره بسبب إصابة ترينت ألكسندر أرنولد، الأمر الذي فرض تعديلاً اضطراريًا على تشكيلته.

لم يعد لاعبًا أساسيًا بلا منازع



التقرير أشار إلى أن فينيسيوس فقد مكانته كلاعب لا غنى عنه في التشكيل الأساسي، خاصة مع وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب تغييرات إدارية، وأزمات شخصية مثل عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، وهو ما زاد من تعقيد وضعه داخل النادي.



مستقبل مجهول ومفاوضات متعثرة



بينما تجري مفاوضات تجديد العقد بين فينيسيوس وإدارة النادي، فإن الاتفاق لا يزال بعيدًا، في ظل مطالب اللاعب بزيادة راتبه، الأمر الذي لا يلقى قبولًا لدى إدارة ريال مدريد.



وجهة محتملة: الدوري السعودي



واختتمت “سبورت” تقريرها بالإشارة إلى احتمالية بيع فينيسيوس هذا الصيف، وسط اهتمام من أندية الدوري السعودي، حيث يُشاع أن قيمة الصفقة قد تتجاوز 350 مليون يورو، وهو ما قد يُغري ريال مدريد على المستوى المالي



