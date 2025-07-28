فيات بونتو مستعملة سعرها 80 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة فيات بونتو موديل 1998 للبيع

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو موديل 1998، تنتمي بونتو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فيات بونتو موديل 1998 الخارجية

سيارة فيات بونتو موديل 1998 للبيع

تظهر سيارة فيات بونتو موديل 1998 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شعار فيات تم تثبيته في بمقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة فيات على حقيبة السيارة أيضا، وبها مساحات زجاج امامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف أبواب السيارة لإظهار الشكل الجمالي، وبها إشارات علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك فيات بونتو موديل 1998

سيارة فيات بونتو موديل 1998 للبيع

تمكنت سيارة فيات بونتو موديل 1998 من قطع مسافة 170 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات بونتو موديل 1998 الداخلية

تمتلك مقصورة سيارة فيات بونتو موديل 1998 الكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سيارة فيات بونتو موديل 1998 للبيع

سعر فيات بونتو موديل 1998

تتوافر سيارة فيات بونتو موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .