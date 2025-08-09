أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عقب الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف فى اول مباريات دورى نايل سعادته بالفوز

وقال المدير الفني للنادى المصري: سعداء بالفوز والحصول على النقاط الثلاث لافتا ان المباراة كانت صعبة والاتحاد فريق قوي وعنيد.

الكوكي سعيد بالفوز فى أولى مباريات الدورى و لاعبي المصري فرضوا شخصيتهم بالملعب



وأضاف الكوكي ان المباريات التي تأتي في بداية الموسم يشوبها توترات عديدة.



وقال مدير المصري الفني: ما زلنا في البداية وانتظروا تحسن المستوى بمرور الوقت لافتا ان الهدف المبكر في بداية الشوط الثاني أربك الحسابات قليلًا.



وشدد الكوكي على ان قوة شخصية اللاعبين أسهمت في تجاوز صدمة الهدف وسيطروا على مجريات المباراة.



واضاف الكوكي: قمنا بتنويع طرق اللعب ما بين الاستحواذ والتحولات السريعة مضيف خلقنا العديد من الفرص على مدار الشوطين.



وشدد مدير فني المصري على ان الاتحاد لم يشكل خطورة على مرمانا الا من خلال الكرات الثابتة.