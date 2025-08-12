قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك زيرو بأقل أسعار في مصر..سعر نيسان صني 2023 فبريكا

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

تويوتا النسخة الصينية.. وايلدلاندر RAV4 تستعد للانطلاق |تفاصيل
كشفت جاك تويوتا التعاون الصيني الياباني، عن الاستعداد لتقديم الجيل الجديد من السيارة وايلدلاندر في الصين، والتي تستند على النسخة الرياضية الشهيرة RAV4، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV اليابانية.

5 سيارات أوتوماتيك زيرو بأقل أسعار في مصر
يبحث الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة، عن سيارات ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، إلى جانب عنصر السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة، وسط تنوع الإصدارات والموديلات داخل السوق المصري.

سعر ومواصفات تانك 300 موديل 2025 في السعودية
تقدم العلامات الصينية باقة كبيرة من الإصدارات داخل السوق السعودي، ومن ابرز هذه السيارات النسخة تانك 300 موديل 2025، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع بسعر يبدأ من 149,385 ريال سعودي.

نيسان صني 2023 فبريكا أوتوماتيك.. بهذا السعر
تعد نيسان صني من أشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، باختلاف أجيالها وتحديدًا إصدارات N17، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، مع مقصورة واسعة، وبعدد من التجهيزات.

سعر تويوتا فورتشنر 2024 أعلى فئة.. سوق المستعمل
تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة اليابانية العريقة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتأتي هذه السيارة بتصميم رياضي مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تنسيق الجامعات 2025

الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

تفاصيل زيارة الأنبا إيلاريون الرعوية لكنيسة "مارجرجس" بمدينة الدلنجات

الاعلى للاعلام

اللجنة الفنية الدائمة للتصدي للشائعات بالأعلى للإعلام تعقد اجتماعها الدوري

نقابة الصحفيين

إعلام تحت القصف.. صالون الشئون العربية بالصحفيين يناقش أثر الحروب على مهنية الفضائيات الإخبارية

بالصور

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

دعاوى قضائية ضد مرسيدس بسبب تشقق خشب الصالون في سياراتها

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

