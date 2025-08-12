أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك زيرو بأقل أسعار في مصر..سعر نيسان صني 2023 فبريكا

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

تويوتا النسخة الصينية.. وايلدلاندر RAV4 تستعد للانطلاق |تفاصيل

كشفت جاك تويوتا التعاون الصيني الياباني، عن الاستعداد لتقديم الجيل الجديد من السيارة وايلدلاندر في الصين، والتي تستند على النسخة الرياضية الشهيرة RAV4، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV اليابانية.

5 سيارات أوتوماتيك زيرو بأقل أسعار في مصر

يبحث الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة، عن سيارات ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، إلى جانب عنصر السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة، وسط تنوع الإصدارات والموديلات داخل السوق المصري.

سعر ومواصفات تانك 300 موديل 2025 في السعودية

تقدم العلامات الصينية باقة كبيرة من الإصدارات داخل السوق السعودي، ومن ابرز هذه السيارات النسخة تانك 300 موديل 2025، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع بسعر يبدأ من 149,385 ريال سعودي.

نيسان صني 2023 فبريكا أوتوماتيك.. بهذا السعر

تعد نيسان صني من أشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، باختلاف أجيالها وتحديدًا إصدارات N17، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، مع مقصورة واسعة، وبعدد من التجهيزات.

سعر تويوتا فورتشنر 2024 أعلى فئة.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة اليابانية العريقة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتأتي هذه السيارة بتصميم رياضي مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.