راحة سلبية للاعبي المصري.. واستئانف التدريبات السبت استعدادا لبيراميدز

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت استعدادًا لمباراته أمام نظيره بيراميدز بالجولة الثالثة من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد.



كان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس على ستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

وحرص مجلس إدارة النادي المصري ممثلا في النائب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي و محمد الفقي أمين الصندوق و محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق على حضور مباراة الخميس أمام الطلائع ، وعقب المباراة قاموا بالنزول لغرف ملابس الفريق لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني حيث نقلوا للجميع تحيات كامل أبو علي رئيس النادي.