قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


 

مصطفى بكري: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحمل ضغوط كبيرة لمواجهة مخطط التهجير، والقيادة السياسية واعية بذلك، وهي قيادة وطنية وعروبية.
 

وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدور المصري القطري هو دور أساسي لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، ونستمر في هذه الجهود، ونستمر في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار خاصة بعد وقف إطلاق النار".

محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه نحلم بالقيام بـ  1174 حالة لزراعة الكبد، مشيرا إلى أنه رقم عالمي نسعى لتحقيقه.


الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء عمل كافة اللجان الفرعية في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل.

مادة فارقة.. تعرف على عدد مواد البكالوريا المصرية والفرق بينها وبين الثانوية
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إن الثانوية العامة في وضعها المالي تعتبر 3 مجالات، القسم العلمي بشعبتيه علوم ورياضة والقسم الأدبي، لافتا إلى أن التشعيب بالنسبة للعلمي تكون في السنة الأخيرة فقط.

وزير البترول الأسبق: لم نستغل سوى 15% من مساحة مصر في التنقيب حتى الآن
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الصحراء الغربية أصبحت واحدة من أكثر المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار في مجال البترول والغاز، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة بدأت تكشف عن أسرارها وتبوح بكنوزها.

طقس الجمعة في مصر.. رطوبة وارتفاع درجات الحرارة يخيم على الأنحاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة ليلا والصباح الباكر على الأنحاء كافة.



رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل
رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

جوتيريش: أدعو إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتحرير المحتجزين
دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتحرير المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
قال دان ستيوارت، مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن المنظمة تعمل حالياً في قطاع غزة من خلال ثلاثة شركاء محليين لتقديم الدعم للأطفال، عبر عيادات متخصصة في التغذية والصحة، حيث يستقبل الأطباء والممرضون مئات الحالات شهرياً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.


 

مصطفى بكري وزير الخارجية راعة الكبد انتخابات مجلس الشيوخ الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المدارس المصرية اليابانية

مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة

الزمالك

الزمالك يشكر وزير الإسكان.. ومذكرة عاجلة لرئيس الوزراء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. واللواء أشرف الجندي يعلن انطلاق أعمال الفرز

محمد صلاح

الملك المصري يهدد عرش رونالدينيو ومحرز في دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح على أعتاب نادي الـ100 هدف

محافظة بني سويف

توزيع أجهزة تعويضية على ذوي الهمم في بني سويف

بالصور

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد