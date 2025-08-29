أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





مصطفى بكري: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحمل ضغوط كبيرة لمواجهة مخطط التهجير، والقيادة السياسية واعية بذلك، وهي قيادة وطنية وعروبية.



وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدور المصري القطري هو دور أساسي لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، ونستمر في هذه الجهود، ونستمر في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار خاصة بعد وقف إطلاق النار".

محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه نحلم بالقيام بـ 1174 حالة لزراعة الكبد، مشيرا إلى أنه رقم عالمي نسعى لتحقيقه.



الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء عمل كافة اللجان الفرعية في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل.

مادة فارقة.. تعرف على عدد مواد البكالوريا المصرية والفرق بينها وبين الثانوية

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إن الثانوية العامة في وضعها المالي تعتبر 3 مجالات، القسم العلمي بشعبتيه علوم ورياضة والقسم الأدبي، لافتا إلى أن التشعيب بالنسبة للعلمي تكون في السنة الأخيرة فقط.

وزير البترول الأسبق: لم نستغل سوى 15% من مساحة مصر في التنقيب حتى الآن

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الصحراء الغربية أصبحت واحدة من أكثر المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار في مجال البترول والغاز، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة بدأت تكشف عن أسرارها وتبوح بكنوزها.

طقس الجمعة في مصر.. رطوبة وارتفاع درجات الحرارة يخيم على الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة ليلا والصباح الباكر على الأنحاء كافة.





رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل

رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

جوتيريش: أدعو إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتحرير المحتجزين

دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتحرير المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض

قال دان ستيوارت، مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن المنظمة تعمل حالياً في قطاع غزة من خلال ثلاثة شركاء محليين لتقديم الدعم للأطفال، عبر عيادات متخصصة في التغذية والصحة، حيث يستقبل الأطباء والممرضون مئات الحالات شهرياً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.



