محافظ الغربية: لا تهاون في حق المواطن.. وضبط 10 مخالفات خلال حملة استجابة لشكاوى الأهالي

شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملة استهدفت المخابز بقرية دماط التابعة لمركز قطور.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة، حيث رُصدت مخالفات تموينية شملت ضبط مخبز ينتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل 19 جرامًا، وضبط آخر بناقص وزن 9 جرامات، بالإضافة إلى ضبط مخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل داخل أحد المخابز، فضلًا عن رصد مخالفة أخرى لنقص وزن 9 جرامات بمخبز ثالث، وضبط مخالفة تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين.

جهود أمنية مشددة

وتمكنت فرق التفتيش من تحرير 5 محاضر تخص نقص الاشتراطات الصحية داخل المخابز المستهدفة، ليصل إجمالي ما تم تحريره إلى 10 محاضر متنوعة بين مخالفات تموينية وصحية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا بكافة مراكز ومدن المحافظة لضمان جودة رغيف الخبز والتصدي لأي محاولات تلاعب أو تجاوز من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تتعامل بالمتابعة الميدانية والاستجابة الفورية مع كل شكوى تصلها، وأن ملف جودة الخبز المدعم يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لحماية المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة تليق بهم.

مخالفات الوسائل

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل الرسمية المعلنة، مؤكدًا أن شكاوى الأهالي تحظى بمتابعة دقيقة واستجابة عاجلة من الأجهزة التنفيذية في أقل من 24 ساعة.