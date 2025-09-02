قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع عملة ترامب الرقمية وورلد ليبرتي في أول أيام التداول

وكاله
وكاله
وكالة

في أول أيام تداولها يوم الأول من سبتمبر تراجعت قيمة الرموز الرقمية التابعة لمشروع العملات المشفرة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وورلد ليبرتي فاينانشال World Liberty Financial.

الرموز المعروفة باسم $WLFI طُرحت للمستثمرين بعد أن أطلقت عائلة ترامب وشركاؤها العام الماضي منصة مالية لامركزية أصدرت أيضاً عملة مستقرة stablecoin، وفي يوليو الماضي، صوّت المستثمرون على جعل هذه الرموز قابلة للتداول، ما فتح الباب أمام بيعها وشرائها، وأتاح احتمال رفع قيمة حيازات ترامب منها.

وبحسب بيانات CoinGecko، افتتحت الرموز تداولاتها فوق 0.30 دولار في أول جلسة، لكنها سرعان ما هبطت بنحو 12% إلى 0.246 دولار بحلول الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية نحو 7 مليارات دولار، ما يضعها في المرتبة 31 بين العملات المشفرة المتداولة عالمياً.

وتوفر كبرى منصات العملات الرقمية، مثل Binance و OKX و Bybit، إمكانية التداول بالرموز الجديدة.

وفق تقديرات رويترز المستندة إلى شروط الشركة وصفقات معلنة وبيانات تحليلية لسلاسل الكتل، فإن عائلة ترامب حققت منذ إطلاق المشروع العام الماضي نحو 500 مليون دولار.

وبحسب بيانات الشركة، فإن المستثمرين الأوائل يمكنهم بيع ما يصل إلى 20% من حيازاتهم، وكانت الرموز في بدايتها تمنح حامليها حق التصويت على تغييرات في المنصة، مثل تعديل الشفرة الأساسية، فيما اعتبر ارتباطها باسم ترامب السبب الرئيسي في جذب المستثمرين.

المشفرة المتداولة عالمياً منصات العملات الرقمية المستثمرين الأوائل

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

