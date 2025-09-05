قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء البريطاني ينعي دوقة كِنت: رمز التفاني والإنسانية في العائلة المالكة

قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، خالص تعازيه إلى جلالة الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة في وفاة دوقة كِنت، التي وُصفت بأنها من أبرز الشخصيات الملكية التي كرّست حياتها لخدمة التاج والمجتمع على مدار عقود طويلة.

وفي بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء في داونينج ستريت، نقلته الحكومة البريطانية، أكد ستارمر أن الدوقة كانت لسنوات طويلة نموذجًا فريدًا للتفاني في العمل والالتزام بالواجب، حيث قدّمت دعمًا كبيرًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية في مختلف مهامها الرسمية داخل بريطانيا وخارجها، ما جعلها أحد الأعمدة البارزة في الحياة العامة البريطانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شخصية الدوقة كانت مميزة بما تحمله من تواضع وإنسانية، وهي الصفات التي تركت أثرًا عميقًا في قلوب من عرفوها. واستشهد بلحظة إنسانية مؤثرة في تاريخ الرياضة البريطانية حين قامت الدوقة بمواساة اللاعبة التشيكية الراحلة يانا نوفوتنا بعد خسارتها في نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات، وهو المشهد الذي ظل حاضرًا في ذاكرة عشاق الرياضة كرمز للتعاطف والإنسانية.

كما لفت ستارمر إلى أحد المواقف الفريدة التي عكست قرب الدوقة من الناس وحسّها الاجتماعي، عندما اختارت العمل متخفية كمدرسة موسيقى في إحدى مدارس مدينة هال، بعيدًا عن الأضواء الملكية، لتؤكد بذلك أن رسالتها الحقيقية لم تكن مرتبطة فقط بالمهام الرسمية، بل تمتد إلى الاهتمام العميق بخدمة المجتمع في صور متعددة.

وأوضح رئيس الوزراء في بيانه أن حياة الدوقة كانت مثالًا على الالتزام بقيم الواجب والتواضع والعطاء، حيث لم تقتصر مساهماتها على تمثيل العائلة المالكة في المناسبات الرسمية، بل شملت أيضًا دعم المبادرات الإنسانية والأنشطة المجتمعية التي أسهمت في تحسين حياة الكثيرين.

واختتم ستارمر تصريحه بالتعبير عن مواساته الصادقة لزوجها دوق كِنت، وأفراد أسرتها، ولكل من تأثروا بمسيرتها وحياتها، مشددًا على أن فقدانها يمثّل خسارة ليس فقط للعائلة المالكة، بل للمجتمع البريطاني بأسره الذي عرفها كرمز للالتزام الإنساني والوطني.

تأتي وفاة دوقة كِنت في وقت لا تزال فيه بريطانيا تعيش أجواء من التقدير العميق لدور العائلة المالكة في دعم استقرار البلاد وتعزيز هويتها الوطنية. ومن خلال كلمات رئيس الوزراء، بدا واضحًا أن مسيرة الدوقة ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، لما جسّدته من قيم أخلاقية رفيعة وعطاء بلا حدود.

إن إرث دوقة كِنت، كما عبّر عنه ستارمر، سيبقى حيًا في ذاكرة البريطانيين، ليس فقط من خلال ارتباطها بالعائلة المالكة، بل أيضًا عبر قصص إنسانية ومواقف عملية أظهرت معدنها الحقيقي، كأحد أبرز رموز الخدمة العامة في المملكة المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفاة دوقة كِنت داونينج ستريت بريطانيا

