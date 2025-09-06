تكنو تكشف عن Tecno Slim أنحف هاتف بشاشة منحنية في العالم

كشفت شركة "تكنو" (Tecno)، المعروفة بهواتفها المبتكرة في الأسواق النامية، عن مجموعة من المنتجات الجديدة الطموحة خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 بأوروبا، معلنة عن خطوة استراتيجية جريئة للتوسع في السوق الأوروبية.

وكان نجم الإعلان هو هاتف "Tecno Slim"، الذي حطم الرقم القياسي ليصبح أنحف هاتف في العالم بشاشة عرض منحنية.

Tecno Slim: نحافة قياسية وبطارية عملاقة

يأتي الهاتف الجديد بنسختين، نسخة 4G هي الأنحف بسماكة 5.93 ملم فقط، ونسخة 5G بسماكة 5.95 ملم.

وللمقارنة، فإن هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج يبلغ سمكه 5.8 ملم، لكنه يأتي بشاشة مسطحة وبطارية أصغر بكثير، مما يجعل إنجاز "تكنو" الهندسي أكثر إثارة للإعجاب.

ولم تكتفِ "تكنو" بالنحافة فقط، بل زودت الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 5,150 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط.

كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وسطوع فائق يصل إلى 4,500 شمعة.

ولإضافة لمسة من الشخصية، يحتوي الهاتف على "إضاءة مزاجية" (Mood Light) على ظهره على شكل عينين، تتغير ألوانها حسب الظروف المختلفة. كما يضم الهاتف مساعدًا ذكيًا بقدرات ترجمة فورية لجعل السفر حول العالم أسهل.

غزو سوق الحواسيب والأجهزة اللوحية

لم تتوقف طموحات "تكنو" عند الهواتف، بل أعلنت أيضًا عن:

توسع في قطاع الحواسيب المحمولة: حيث ستطرح أجهزة لابتوب Megabook في أسواق أوروبية مختارة مثل إسبانيا وفرنسا، بما في ذلك طراز S14 الرائد، الذي يعتبر أخف لابتوب بشاشة OLED في الصناعة (899 جرامًا) وسيأتي بخيارات معالجات قوية من سنابدراجون وإنتل.

جهاز MegaPad Pro اللوحي: وصفته الشركة بأنه "جهاز لوحي أساسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي".

يأتي الجهاز بشاشة 12 بوصة بدقة 2K، وبطارية 10,000 مللي أمبير، مع تركيز كبير على مساعد الذكاء الاصطناعي "Ella" الذي يمكن الوصول إليه عبر زر مخصص، ويقدم أدوات ذكية للكتابة واستخلاص المعلومات وتحويل الرسومات إلى صور رقمية.

منظومة متكاملة من الأجهزة

أخيرًا، كشفت "تكنو" أيضًا عن مجموعة من أجهزة AIoT، تشمل سماعات True 2 AI TWS وساعة Watch AI GT الذكية، في رؤية تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة من الأجهزة التي تتواصل مع بعضها البعض بسلاسة.

بهذه الخطوات الطموحة، تبدو "تكنو" مستعدة لمنافسة الكبار في عقر دارهم، ومن المتوقع أن نرى المزيد من منتجاتها تشق طريقها إلى أوروبا، وربما حتى الولايات المتحدة، في السنوات القليلة المقبلة.