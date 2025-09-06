قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنو تكشف عن Tecno Slim أنحف هاتف بشاشة منحنية في العالم

تكنو
تكنو
احمد الشريف

كشفت شركة "تكنو" (Tecno)، المعروفة بهواتفها المبتكرة في الأسواق النامية، عن مجموعة من المنتجات الجديدة الطموحة خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 بأوروبا، معلنة عن خطوة استراتيجية جريئة للتوسع في السوق الأوروبية.

وكان نجم الإعلان هو هاتف "Tecno Slim"، الذي حطم الرقم القياسي ليصبح أنحف هاتف في العالم بشاشة عرض منحنية.

Tecno Slim: نحافة قياسية وبطارية عملاقة

يأتي الهاتف الجديد بنسختين، نسخة 4G هي الأنحف بسماكة 5.93 ملم فقط، ونسخة 5G بسماكة 5.95 ملم.

 وللمقارنة، فإن هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج يبلغ سمكه 5.8 ملم، لكنه يأتي بشاشة مسطحة وبطارية أصغر بكثير، مما يجعل إنجاز "تكنو" الهندسي أكثر إثارة للإعجاب.

ولم تكتفِ "تكنو" بالنحافة فقط، بل زودت الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 5,150 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط.

 كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وسطوع فائق يصل إلى 4,500 شمعة.

ولإضافة لمسة من الشخصية، يحتوي الهاتف على "إضاءة مزاجية" (Mood Light) على ظهره على شكل عينين، تتغير ألوانها حسب الظروف المختلفة. كما يضم الهاتف مساعدًا ذكيًا بقدرات ترجمة فورية لجعل السفر حول العالم أسهل.

غزو سوق الحواسيب والأجهزة اللوحية

لم تتوقف طموحات "تكنو" عند الهواتف، بل أعلنت أيضًا عن:

توسع في قطاع الحواسيب المحمولة: حيث ستطرح أجهزة لابتوب Megabook في أسواق أوروبية مختارة مثل إسبانيا وفرنسا، بما في ذلك طراز S14 الرائد، الذي يعتبر أخف لابتوب بشاشة OLED في الصناعة (899 جرامًا) وسيأتي بخيارات معالجات قوية من سنابدراجون وإنتل.

جهاز MegaPad Pro اللوحي: وصفته الشركة بأنه "جهاز لوحي أساسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي".

 يأتي الجهاز بشاشة 12 بوصة بدقة 2K، وبطارية 10,000 مللي أمبير، مع تركيز كبير على مساعد الذكاء الاصطناعي "Ella" الذي يمكن الوصول إليه عبر زر مخصص، ويقدم أدوات ذكية للكتابة واستخلاص المعلومات وتحويل الرسومات إلى صور رقمية.

منظومة متكاملة من الأجهزة

أخيرًا، كشفت "تكنو" أيضًا عن مجموعة من أجهزة AIoT، تشمل سماعات True 2 AI TWS وساعة Watch AI GT الذكية، في رؤية تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة من الأجهزة التي تتواصل مع بعضها البعض بسلاسة.

بهذه الخطوات الطموحة، تبدو "تكنو" مستعدة لمنافسة الكبار في عقر دارهم، ومن المتوقع أن نرى المزيد من منتجاتها تشق طريقها إلى أوروبا، وربما حتى الولايات المتحدة، في السنوات القليلة المقبلة.

تكنو Tecno Slim Galaxy S25 Edge

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

