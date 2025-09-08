في لفتة إنسانية.. اتحاد الشركات ينعى لاعب الطائرة الشاطئية ويكرم أسرته

نعي مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون اللاعب محمد رجب اللاعب بفريق كرة الطائرة بشركة السكر والصناعات الذي وافته المنية قبل انطلاق اولمبياد الشركات في نسختها الـ ٥٨ حيث تم تكريم أسرة الفقيد خلال فعاليات في لفتة إنسانية من الاتحاد لدوره في المشاركة خلال السنوات الماضية حصوله علي المركز الاول في البطولة.

في لفتة إنسانية

اتحاد الشركات ينعي لاعب الطائرة الشاطئية ويكرم أسرته

ووجه المهندس ياسر عياد مقرر مسابقة الكرة الشاطئية ببطولة الشركات السكر للاتحاد المصري للشركات علي اللفتة الإنسانية الطيبة لأسرة الفقيد والأسرة كرة الطائرة مشيرا إلي ان اللاعب رغم معاناته مع مرض السرطان لا أنه كان حريص علي المشاركة في كافة المسابقات الرياضية التي ينظمها اتحاد الشركات مع شركته.