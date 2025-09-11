الرواد وبنك مصر يتصدران جوائز ألعاب القوى للشركات

استضافت محافظة الإسكندرية بطولة الجمهورية لألعاب القوى في أولمبياد الشركات في نسختها 58، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وإشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أقيمت المسابقة على مضمار ستاد الاتحاد السكندري، حيث سلم جوائز وميداليات المسابقة نيابة عن المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد، المهندس أحمد جابر، مقرر عام البطولة.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد المصري للشركات، أن البطولة أقيمت في جو من الروح الرياضية في مختلف الألعاب، في واحدة من أكبر المسابقات التي تشهدها البطولة، والشركة التي تجمع أكبر قدر من تلك الميداليات والنقاط تستطيع أن تحافظ على صدارة البطولة.

صدارة الرواد للحاويات وبنك مصر لعمومي رجال وسيدات والشباب والرياضية أول رواد السيدات

وقد جاءت نتائج البطولة كالتالي:

في عمومي رجال فاز بنك مصر بالمركز الأول بعدد نقاط ٢٠٩، ثم جاء السكر والصناعات في المركز الثاني بعدد ١٩٠ نقطة، أما المركز الثالث فكان من نصيب سماد أسوان ٢٦ نقطة، والرابع بنك القاهرة ١٩ نقطة، أما الخامس فكان من نصيب كهرباء أسوان ١١ نقطة، والسادس بتروجت ٩ نقاط، والسادس مكرر تكوني.

أما في مسابقة عمومي السيدات، فقد جاء في المركز الأول بنك مصر ٢٦٠ نقطة، والثاني بنك القاهرة ١٧٢ نقطة.

وفي مسابقة رواد السيدات فوق ٣٥ سنة، جاء بالمركز الأول الشباب والرياضة ٥٧ نقطة، والثاني بنك مصر ٣٣ نقطة، والثالث بنك القاهرة ١٦ نقطة.

أما مسابقة الرواد للرجال، فقد فازت شركة حاويات بورسعيد بالمركز الأول ٢٧٩ نقطة، والثاني غزل المحلة ١٧٣ نقطة، والثالث بنك مصر ١٠٤ نقاط، والرابع كهرباء إسكندرية ٧٢ نقطة، والخامس غزل شبين ٣١، والسادس مصر الألمنيوم ٢٧، والسابع بتروجيت ١٨ نقطة، والثامن مكتبة إسكندرية ١٥ نقطة، والتاسع الصرف الصحي ١٣ نقطة.