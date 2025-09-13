أخبار السيارات| 5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه.. مزاد جديد لسيارات حكومية.. جدل جديد يلاحق تسلا

نشر موقع صدى البلد عددا من أخبار السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجا تجريبيا جديدا يستهدف تسريع إدخال سيارات الأجرة الطائرة إلى الخدمة، في إطار دعم قطاع التنقل الجوي المتقدم، الذي يواجه تحديات تنظيمية كبيرة قبل الانطلاق التجاري الكامل.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني جديد يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، لبيع مجموعة من سيارات نيابات القاهرة بموديلات وماركات متعددة تناسب مختلف الميزانيات.

تجد شركة تسلا نفسها مجددا تحت الأضواء، لكن هذه المرة ليس بسبب ابتكار تقني جديد، بل نتيجة جدل واسع أثارته وثائق رسمية أعادت صياغة مفهوم "القيادة الذاتية الكاملة".

في إطار دعم الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم المجتمعي، حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 إجراءات واضحة للحصول على الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات المخصصة لهم.

رغم أن زيت المحرك يعد أحد أهم عناصر الحفاظ على أداء السيارة وسلامتها الميكانيكية، إلا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات المنتشرة بين السائقين، والتي قد تؤدي إلى تلف المحرك أو تقصير عمره الافتراضي دون أن يدركوا ذلك.

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.