رئيس الوزراء القطري: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إرهاب دولة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة.

وشدد «بن عبدالرحمن» خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقمة العربية الإسلامية الطارئة، على أنه لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا إرهاب دولة.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي، المتهور والغادر ارتكب في أثناء استضافة الدوحة مفاوضات بشأن غزة، وأن هذا العدوان لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض.

المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

وأشار رئيس الوزراء القطري، إلى أن الاعتداء على سيادة دولة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

ولفت إلى أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداءً على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته.