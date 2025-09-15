السكرتير العام بسوهاج يعقد اجتماعا لبحث إنهاء إجراءات طلبات التقنين

تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عقد اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي مديرية الإصلاح الزراعي.

وذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لبحث إنهاء موقف ملفات التقنين الخاضعة للإصلاح الزراعي والإجراءات المرتبطة بها.

وخلال الاجتماع، كلف السكرتير العام بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بكافة الطلبات التي تخضع للإصلاح الزراعي والمسجلة على منظومة التقنين طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك من خلال تحرير عقود إيجار لمدة عام.

وشدد "السايس" على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء من خلال تحرير محاضر جنائية، أو سحب الأراضي واستردادها.

وأكد أنه لن يتم السماح لأي مواطن متخلف عن السداد بالاستفادة من الدعم التمويني أو المخصصات الزراعية.

محافظة سوهاج

كما وجه بضرورة إخطار المواطنين بسرعة الحضور إلى ديوان عام المحافظة بقاعة المركز التكنولوجي، استلام إيصالات السداد وتوريدها فوراً.

وذلك على أن يبدأ التسليم اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 16 سبتمبر، من الساعة 9 صباحاً وحتى نهاية اليوم، حفاظاً على أملاك الدولة وحقوق المواطنين.